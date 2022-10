Lula in Bolsonaro bosta tekla drugi krog

V nadaljevanju preberite:

Napetosti in negotovosti v Braziliji bodo trajale vsaj še do konca meseca, saj levičarski prvak Lula da Silva ni zmagal, kakor so pričakovali, v prvem krogu predsedniških volitev. Dobil je 48,43 odstotka glasov, njegov nasprotnik, sedanji predsednik Jair Bolsonaro, pa neverjetno visokih 43,2 odstotka. Bolsonarov uspeh je po mnenju analitikov zmaga desnih protestantskih evangeličanov nad katoličani, tudi vpliva veleposestnikov, ki jim gre na roko Bolsonarovo uničevanje amazonskega gozda, potrjuje pa tudi močne pritiske vojske in policije.

Ko so objavili izide nedeljskih volitev, so privrženci Luiza Inácia Lule da Silve potrti ugotavljali, da še ni čas za slavje. Bili so zbrani v São Paulu, tam je bilo vse pripravljeno za razglasitev pričakovane zmage. Novica o drugem krogu jih je potrla, hoteli so se že raziti, ko jih je prišel bodrit njihov idol Lula. Pomiril jih je, da bodo gotovo zmagali, razglasitev je samo preložena na 30. oktober, ko bo drugi krog volitev.