Lula prihaja, Biden ga že vabi v Washington

V nadaljevanju preberite:

Brazilija se vneto pripravlja na prenos oblasti, ki se bo zgodil na novega leta dan. Postopki so se začeli takoj po tesni, toda prelomni zmagi levičarja Lule konec oktobra. Vsi glasbeniki, ki kaj veljajo v eni izmed največjih držav na svetu, bodo lahko nastopili, samo pevce gospelov so izključili, ker pripadajo Evangeličanski cerkvi, ta pa je vedno bolj vplivna trdnjava Bolsonarove skrajne desnice. Ameriški predsednik Biden si je Lulo zaželel pri sebi v Washingtonu že pred zaprisego, vendar bo moral počakati do januarja.