Lula tretjič predsednik, Bolsonaro blokira ceste

V nadaljevanju preberite:

Luiz Inácio Lula da Silva je to nedeljo že tretjič postal predsednik 217-milijonske Brazilije, največje, najrazvitejše in najbogatejše države v Latinski Ameriki. Njegova zmaga v številkah ni velika, samo dobra dva milijona glasov je dobil več od nasprotnika, zdi pa se izjemno pomembna za vso Latinsko Ameriko. Morda še več, saj bo poskušal še enkrat priskočiti na pomoč amazonskemu pragozdu, kjer je njegov predhodnik Jair Bolsonaro v zadnjih štirih letih spodbujal prosti lov na novo obdelovalno zemljo pa tudi izganjanje staroselcev. Milijoni Brazilcev so slavili, Bolsonaro pa ni priznal poraza. Njegovi zvesti tovornjakarji so včeraj zasedli 236 cest po vsej državi in blokirali promet.