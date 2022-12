Macron v Beli hiši, princ in princesa na tekmi

V nadaljevanju preberite:

Francoski predsednik Emmanuel Macron je bil kot predstavnik najstarejše ameriške zaveznice s soprogo Brigitte povabljen na prvo državniško večerjo predsednika Joeja Bidna z vsem, kar spada zraven: posnetkom francoskega darila­ ZDA, newyorškega Kipa svobode, vinom iz kalifornijske doline Napa, rakci iz Maina. Odnose med tradicionalnima zaveznicama prizadevajo očitki o ameriškem protekcionizmu in Pariza ne more pomiriti dejstvo, da sta britanska prestolonaslednika William in Kate v Bostonu naletela na še več težav.