Madžarska omejuje pravice istospolnih in transspolnih oseb

Črn dan za človekove pravice

Madžarski parlament je danes sprejel zakon in ustavni dopolnili, s katerimi so dodatno omejili pravice oseb LGBTQ. S spremembami so istospolnim parom dejansko prepovedali posvojitev otroka, v ustavo pa dodali, da je spol osebe določen ob rojstvu in ga ni mogoče spremeniti.Ustavo so dopolnili s tem, da je »mati ženska, oče pa moški« ter da Madžarska »ščiti identiteto otrokovega spola ob rojstvu.« Dopolnila so sprejeli s 134 glasovi za, 45 proti ter tremi vzdržanimi, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.Vlada je potrebo po spremembah utemeljila s tem, da je zaradi »novih ideoloških procesov na Zahodu potrebno otroke zaščititi pred morebitnimi ideološkimi ali biološkimi vmešavanji,« poroča francoska tiskovna agencija AFP.Z zakonom so določili, da lahko samo poročeni pari posvojijo otroka. Samski pa ga lahko posvojijo samo s posebnim dovoljenjem ministra, pristojnega za družine. S tem so istospolnim parom dejansko prepovedali posvojitev. Doslej je namreč lahko eden od partnerjev vlogo za posvojitev vložil kot samska oseba, saj na Madžarskem istospolne poroke niso dovoljene.V zakonu se dotikajo tudi izobraževanja, tako da bi odslej lahko bilo nezakonito, če bodo učni materiali nevtralni do verskih vprašanj ali pa bodo vprašanja skupnosti LGBTQ prikazovali v pozitivni luči, poroča nemška tiskovna agencija dpa.V zakonu namreč piše, da Madžarska »ščiti pravico otrok do spolne identitete, s katero so se rodili, in zagotavlja vzgojo, ki je v skladu z vrednotami, ki so utemeljene na madžarski ustavni identiteti in krščanski kulturi.«, direktor organizacije Amnesty International na Madžarskem je ocenil, da je današnji dan »črn dan za madžarsko skupnost LGBTQ in črn dan za človekove pravice.« V sporočilu za javnost je opozoril, da so »ti diskriminatorni, homofobni in transfobni zakoni, ki so jih na hitro sprejeli pod krinko pandemije novega koronavirusa, samo zadnji napad madžarskih oblasti na osebe LGBTQ.«Vlada premierjaje ustavo spremenila že kmalu po prihodu na oblast leta 2010. V njej tako piše, da je zakon zveza moškega in ženske in »temelj družine in preživetja naroda«. Z odlokom iz leta 2018 pa je prepovedala poučevanje študij spola na univerzah.Letos pa se je politika do oseb LGBTQ še zaostrila. Med drugim je maja parlament potrdil zakon, po katerem na rojstnem listu ni mogoče zakonsko spremeniti ob rojstvu določenega spola.Parlament, v katerem ima veliko večino Orbanova stranka Fidesz, je danes podprl tudi spremembo volilnega zakona, s katero bodo stranke, ki bodo hotele sodelovati na državnih volitvah, morale imeti kandidate v najmanj 14 od skupno 19 provinc ter veliko več kandidatov kot doslej. Vlada spremembo utemeljuje s preprečevanjem lažnim strankam, da bi prišle do državnih sredstev. Mnogi v opoziciji sumijo, da želijo zmanjšati možnosti povezanih opozicijskih kandidatov nasproti kandidatom vladajočega Fidesza na parlamentarnih volitvah leta 2022, poroča AFP.