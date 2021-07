Madžarsko tožilstvo uvedlo preiskavo glede pegaza

Za preiskavo se je odločil tudi izraelski parlament



Vzpostavil je preiskovalno komisijo, ki bo ugotavljala, ali je bila programska oprema pegaz izraelskega podjetja NSO zlorabljena. Podjetje se je znašlo v središču pozornosti svetovne javnosti, potem ko je več medijev v nedeljo razkrilo obsežno vohunsko akcijo, v kateri naj bi z njegovo vohunsko programsko opremo povezali več kot 50.000 telefonskih številk novinarjev, aktivistov in politikov iz več držav. Med njimi naj bi bilo tudi 14 državnih voditeljev.

Madžarsko tožilstvo je sporočilo, da je odprlo preiskavo glede domnev, da je madžarska vlada uporabljala programsko opremo pegaz za vohunjenje za več sto telefonskimi številkami, med drugim novinarjev in aktivistov. Madžarska vlada medtem še vedno trdi, da je vedno ravnala v skladu z zakonom.»Naloga preiskave je vzpostaviti dejstva in ugotoviti, ali in kakšen zločin se je zgodil,« so sporočili iz tožilstva v Budimpešti. Za preiskavo so se odločili po več pritožbah zaradi programske opreme pegaz, saj so se pojavila ugibanja, da so z njo nezakonito zbirali tajne informacije, so dodali.Svetovni mediji so konec prejšnjega tedna razkrili, da se je v številnih državah po svetu uporabljalo vohunski program, ki ga je razvilo izraelsko podjetje NSO Group in omogoča dostop do informacij na okuženih telefonih. Madžarska je bila na seznamu domnevnih držav, ki bi lahko uporabljale to opremo za vohunjenje.Madžarske oblasti so očitke zavrnile, češ da nimajo podlage. Notranji ministerje v začetku tedna dejal, da je Madžarska vedno delovala v skladu z zakonom. Zunanji ministerpa je vztrajal, da vlada ni seznanjena s tovrstnim zbiranjem podatkov.