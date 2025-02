Netanjahu na pogovore o novi fazi pogajanj, v torek se bo srečal s Trumpom

Izraelski premier Benjamin Netanjahu bo v ponedeljek v Washingtonu začel pogovore o načrtovani drugi fazi prekinitve ognja v Gazi, so sporočili iz njegovega urada. Kot poročajo tuje tiskovne agencije, se bo najprej sestal z odposlancem ameriškega predsednika za Bližnji vzhod Stevom Witkoffom, v torek pa s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom.

Netanjahu je danes odpotoval v Washington, pred odhodom pa je v pogovoru z mediji dejal, da je Izrael s svojim ravnanjem v vojni že »spremenil podobo Bližnjega vzhoda«, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Datum uradnih pogajanj med posredniki ter delegacijama Hamasa in Izraela sicer še ni določen, a v skladu z dogovorom med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas bo prva faza prekinitve ognja traja 42 dni in naj bi se tako zaključila prihodnji mesec, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Netanjahujev urad je v soboto sporočil, da bo odposlanec ameriškega predsednika Witkoff opravil pogovore s ključnima posrednikoma v pogajanjih o Gazi, Katarjem in Egiptom, preden bo z Netanjahujem razpravljal o »korakih za napredek pogajanj, vključno z datumi za odhod delegacij na pogovore«.

Pogovori o koncu vojne

Druga faza naj bi sicer zajemala izpustitev preostalih ujetnikov in pogovore o koncu vojne, čemur pa več članov Netanjahujeve vlade nasprotuje. Nekateri so celo opozorili, da bodo poskušali strmoglaviti vlado, če Izrael po izteku prve faze prekinitve ognja ne bo nadaljeval napadov na Gazo, navaja EFE.

Netanjahu pa zatrjuje, da je Izrael s svojimi »odločitvami in pogumom vojakov na novo narisal zemljevid« na Bližnjem vzhodu. »Vendar verjamem, da ga lahko s tesnim sodelovanjem s predsednikom Trumpom narišemo še dlje in na bolje,« je dodal pred odhodom v ZDA.

Iz Netanjahujevega urada pa so danes sporočili, da je za novega načelnika štaba izraelskih obrambnih sil imenoval Ejala Zamirja. Ta bo zamenjal Herzija Halevija, ki je nedavno odstopil. 59-letni Zamir je bil prej generalni direktor obrambnega ministrstva.

V skladu z dogovorom z Izraelom je sicer Hamas v soboto izpustil še tri talce, Izrael pa je osvobodil 183 palestinskih zapornikov. To je bila četrta izmenjava v okviru dogovora o prekinitvi ognja, ki velja od 19. januarja.

Obenem so v soboto vnovič odprli od maja lani zaprt mejni prehod Rafa na jugu območja Gaze, preko katerega so v Egipt že prepeljali prvo skupino 50 Palestincev, ki potrebujejo zdravniško pomoč.