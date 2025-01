Najštevilnejša osvoboditev talcev doslej

Hamas je danes po dogovoru o prekinitvi ognja v Gazi osvobodil tri izraelske talce, poleg njih pa še pet tajskih državljanov. Islamistično gibanje je osmerico predalo predstavnikom Rdečega križa po kapljicah in s premišljeno teatralnostjo. Judovska država je v zameno izpustila 110 palestinskih zapornikov.

Najprej so včeraj zgodaj dopoldne po 482 dneh ujetništva izpustili 20-letno izraelsko vojakinjo Agam Berger, ki jo je Hamas 7. oktobra 2023 zajel med služenjem v vojaški bazi Nahal Oz blizu Gaze. Osvoboditev je potekala v begunskem taborišču Džabalija na severu enklave, enem od najbolj opustošenih območij izraelskega 15-mesečnega brutalnega obleganja. Izpustitev je pritegnila množice, oboroženi pripadniki Hamasa so teatralno osvoboditev, kakor so poudarili analitiki, poskušali izkoristili za prikaz trdoživosti in moči islamskega gibanja. Med drugim so vojakinji, preden so jo izročili Rdečemu križu, dali v roke emblem brigade Ezedin al Kasam, oboroženega krila Hamasa.

Nekaj ur pozneje so v mestu Han Junis, nedaleč od ruševin hiše ubitega vodje Hamasa Jahje Sinvarja, v kaotični operaciji, med katero ni manjkalo prerivanja, izpustili še dva izraelska talca: 29-letno Arbel Jehud in 80-letnega Gadija Mosesa. V okviru tretje izmenjave, najštevilnejše doslej, je Hamas izpustil na prostost še pet tajskih državljanov. Dogovor o tej izpustitvi je del ločenega dogovora med Hamasom in uradnim Bangkokom. Pred tem je od 19. januarja, ko je začela veljati prekinitev ognja, islamistično gibanje izpustilo sedem talk.

Eden izmed 110 izpuščenih palestinskih zapornikov. FOTO: Hatem Khaled/Reuters

V zameno za osvoboditev izraelskih talcev je Izrael včeraj izpustil 110 Palestinskih zapornikov – 50 v zameno za Agam Berger in 30 za vsakega civilista. Med njimi je bilo 30 žensk in mladoletnikov ter 32 posameznikov, ki so bili obsojeni na dosmrtno zaporno kazen.

Današnja osvoboditev palestinskih zapornikov ni potekala gladko. Izraelske oblasti so jo za več ur prestavile, kot vzrok pa navedle »šokantne prizore« iz Han Junisa in Džabalije. »To je še en dokaz nepredstavljive krutosti teroristične organizacije Hamas,« je dejal predsednik vlade Benjamin Netanjahu in zahteval od posrednikov, naj zagotovijo varnost talcev in da se »takšne grozljive podobe ne smejo ponoviti«.

Zaskrbljenost zaradi prepovedi

V Izraelu je v veljavo stopila prepoved delovanja agencije UNRWA. FOTO: Ahmad Gharabli/Afp

V senci izmenjave talcev in zapornikov je danes začela veljati prepoved delovanja agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) in sodelovanja z njo, ki jo je izraelska vlada sprejela oktobra lani. Izrael je odločitev utemeljil z obtožbami, da UNRWA podpira teroristične dejavnosti, kar agencija in neodvisne preiskave odločno zanikajo. Poteza je povzročila globoko zaskrbljenost zaradi humanitarnih posledic, ki jih bodo občutili prebivalci Vzhodnega Jeruzalema, Gaze in Zahodnega brega. UNRWA je pomembna za zagotavljanje osnovnih storitev, kot so distribucija hrane, zdravstvena oskrba in izobraževanje, milijonom palestinskih beguncev.

Po besedah predstavnika UNRWA Jonathana Fowlerja je Izrael skrajšal veljavnost vseh vizumov za mednarodno osebje UNRWA – potekli so v sredo –, kar po njegovih besedah pomeni izgon iz države. Agencija je sedež in osebje preselila v Aman. Del osebja bo ostal v Vzhodnem Jeruzalemu, vendar se spoprijema z nevarnostjo, vključno z morebitnim nasiljem izraelskih naseljencev in protestnikov, je dejal Fowler.