Ljudje po vsej Gazi z golimi rokami med ruševinami iščejo svojce

V nadaljevanju preberite:

Tudi četrti dan prekinitve ognja na območju Gaze je zaznamoval šok ljudi, ki so se po dolgih mesecih životarjenja v zasilnih bivališčih vrnili tja, kjer so nekoč stali njihovi domovi in kjer so nekoč živeli njihovi sorodniki ter prijatelji. Danes pa – po petnajstih mesecih in pol neprestanega izraelskega bombardiranja – so od njihovih prejšnjih življenj ostale le ruševine. In stotine posmrtnih ostankov ljudi, ki so ostali ujeti med njimi.