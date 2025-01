Več sto Palestincev zaradi izraelske operacije zapustilo taborišče v Dženinu

Več sto Palestincev je danes zapustilo domove v begunskem taborišču v Dženinu na zasedenem Zahodnem bregu, kar so po navedbah palestinskih oblasti storili po ukazih izraelske vojske. Izraelske sile, ki na območju že tretji dan izvajajo obsežno operacijo, medtem trdijo, da ukaza za evakuacijo niso izdale, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Na stotine prebivalcev taborišča je začelo odhajati, potem ko jim je izraelska vojska po zvočnikih na brezpilotnih letalnikih in vojaških vozilih ukazala, naj zapustijo taborišče,« je za AFP povedal guverner Dženina Kamal Abu al Rub.

Iz izraelske vojske so že zanikali, da so izdali ukaz za evakuacijo prebivalcev v Dženinu. So pa sporočili, da so ponoči v bližini mesta ubili dva palestinska borca, ki sta domnevno stala za umori treh Izraelcev v začetku meseca. V spopadih je bil menda ranjen izraelski vojak.

Obsežno operacijo v Dženinu, imenovano Železni zid, je vojska sprožila v torek. Izraelski premier Benjamin Netanjahu jo je označil kot pomembno »protiteroristično operacijo«. Doslej je bilo v njej poleg omenjenih dveh borcev ubitih še najmanj deset ljudi, še 40 je bilo ranjenih.

Izrael je v zadnjih dneh tudi drugod po Zahodnem bregu poostril nadzor in postavil več vojaških kontrolnih točk. Med drugim je to storil v Nablusu, Jerihu, Hebronu in Ramali, kjer je tudi izvedel več racij in pridržal tri ljudi, poroča palestinska tiskovna agencija Wafa.

V Gazi, kjer od nedelje velja prekinitev ognja, reševalci medtem še naprej iščejo trupla pod ruševinami. Samo v zadnjih 24 urah so jih našli 120. Skupno je bilo tako po podatkih tamkajšnjega palestinskega ministrstva za zdravje med vojno v Gazi ubitih 47.283 ljudi, še 111.472 pa ranjenih.