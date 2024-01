Mamilarji prevzemajo nadzor, Ekvador se razkraja

V nadaljevanju preberite:

V Ekvadorju je predsednik države Daniel Noboa razglasil izredne razmere in se namenil spopasti z mehiškimi in kolumbijskimi mamilarskimi karteli, ki že nekaj let iz ozadja nadzorujejo državo. Zagrozil je, da bo preselil najstrožje zapore na odprto morje, mamilarske poti pa presekal. Mafija je odgovorila zelo hitro. Zaprtega »botra« Fita so osvobodili s pomočjo stražarjev, zasedli so TV-postajo in v živo prenašali svoje grožnje.

Dogajanje v Ekvadorju se zdi kot filmska zgodba, saj so pred kamerami novinarju, voditelju oddaje, vtaknili v žep eksploziv, na koncu pa so vojaki in policisti prav po filmsko ujeli tudi zamaskirane napadalce. V resnici ni stanje duha prav nič filmsko. Mamilarske tolpe prevzemajo nadzor v Ekvadorju in še v marsikateri državi, ponekod samo na ulici, drugod tudi na oblasti.