Marine Le Pen zaradi poneverbe grozi denarna in celo zaporna kazen

Pariški tožilec Nicolas Barret je za vodjo skrajnodesničarske stranke Nacionalni zbor Marine Le Pen zaradi nezakonitega financiranja stranke zahteval petletno zaporno kazen in petletno prepoved opravljanja javnih funkcij. Le Penova je bila namreč skupaj s 24 pripadniki stranke obtožena poneverbe sredstev EU. Pridobljeni denar naj bi uporabljali za plače uslužbencev stranke, ki se je takrat še imenovala Nacionalna fronta, poroča Guardian.

V sredo je tožilec Barret zahteval kazen v višini 285.000 evrov in petletno zaporno kazen ter takojšnjo prepoved kandidiranja za javno funkcijo. Slednje bi 56-letni političarki onemogočilo še četrto kandidaturo na prihodnjih predsedniških volitvah leta 2027, tudi če bi se pritožila. Mnogi menijo, da bi lahko Francozinja na volitvah celo zmagala, na zadnjih predsedniških volitvah leta 2022 jo je Emmanuel Macron premagal z 58,55 odstotka proti 41,45 odstotka. »Dejstvo je, da je zmaga Marine Le Pen na sledečih volitvah precej verjetna,« je med drugim komentiral francoski minister za notranje zadeve Gérald Darmanin.

Podobno kot druge evropske desničarske stranke je tudi stranka Nacionalni zbor trenutno na konju zaradi odličnih rezultatov na junijskih evropskih volitvah, če bo obsodba proti Le Penovi neuspešna, pa bi lahko to zgolj povečalo njen nabor (potencialnih) volivcev.

Skupno 25 višjih uslužbencev stranke Nacionalni zbor je obtoženih najemanja pomočnikov, ki so opravljali delo za stranko, in ne za evropski parlament, ki je zagotovil sredstva, piše BBC. Marine Le Pen naj bi namreč več let vodila sistem, v katerem so bili uslužbenci stranke najeti kot pomočniki v evropskem parlamentu. Tožilstvo trdi, da so ti uslužbenci le redko prišli v parlament in da tam niso imeli nikakršne vloge.

Tožilec jasen: Zakoni veljajo za vse

Sojenje, katerega začetki segajo v leto 2015, ko je preiskavo sprožil takratni predsednik evropskega parlamenta Martin Schulz, bi lahko pustilo črn madež na desničarki stranki.

»Zakoni veljajo za vse, obsodba pa bi toženki onemogočila kandidaturo v prihodnjih lokalnih ali državnih volitvah,« je dejal tožilec. »Menim, da je tožilčeva želja Francozom preprečiti glasovanje za stranko, ki jim je pri srcu,« pa se je branila Marine Le Pen.

V primeru obsodbe bo Le Penova izpustila naslednje predsedniške volitve. FOTO: Stephane De Sakutin/AFP

Na vprašanje, na podlagi česa je izbirala svoje parlamentarne pomočnike in kaj so bile njihove zadolžitve, je odgovorila, da se ne spomni. Organi evropskega parlamenta trdijo, da je vsota, za katero je bila institucija oškodovana, tri milijone evrov. Nacionalni zbor je milijon sicer vrnil, a Marine Le Pen trdi, da to nikakor ni priznanje krivde: »Nimam občutka, da bi karkoli zagrešila, da bi naredila karkoli nezakonitega.«

Sojenje bo potekalo do 27. novembra, končna sodba pa bo po poročanju Guardiana verjetno znana na začetku leta 2025.