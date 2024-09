Marine Le Pen sodijo zaradi zlorabe evropskih sredstev

V Franciji se danes začenja sojenje nekdanji vodji skrajno desnega Nacionalnega zbora Marine Le Pen in drugim vodilnim v stranki zaradi obtožb o zlorabi evropskih sredstev. Obtožnica se nanaša na zaposlovanje asistentov evropskih poslancev, ki nato niso opravljali tega dela. Razsodba bi lahko imela velik vpliv na politično prihodnost Marine Le Pen.

Skupaj z njo bo danes na zatožno klop sedlo še več kot 20 ljudi, vključno s trenutnimi in nekdanjimi poslanci v nacionalnem in evropskem parlamentu. Med njimi je kar nekaj vidnih posameznikov in članov stranke, vključno z očetom Marine Le Pen in ustanoviteljem stranke Jean-Mariejem Le Penom, ki ga zaradi slabega zdravja ne bo na sodišču, in županom Perpignana Louisom Aliotom.

Tožilstvo jim očita, da so vzpostavili sistem, s katerim so pogodbe asistentov evropskih poslancev med letoma 2004 in 2016 zagotavljali sodelavcem stranke, ki so se ukvarjali z delom v stranki, in ne z evropskimi zadevami, kar predstavlja kršitev pravil EU. Celoten znesek neustrezno porabljenega denarja se giblje pri nekaj manj kot sedmih milijonih evrov.

Marine Le Pen je že pred nekaj leti odstopila z mesta predsednice Nacionalnega zbora, to je prevzel njen protégé, evropski poslanec Jordan Bardella. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Sojenje naj bi trajalo dva meseca, zagrožene kazni v primeru obsodbe pa so visoke. Marine le Pen bi lahko doletelo plačilo milijona evrov kazni in deset let zapora, kar sicer po pisanju portala Politico velja za malo verjetno. Obenem pa je zagrožena tudi največ desetletna prepoved opravljanja javne funkcije, kar zanjo prinaša veliko tveganje.

Leta 2027 se namreč 56-letna političarka namerava že četrtič potegovati za predsedniški položaj. Glede na anketo, na katero se sklicuje Politico, bi danes v prvem krogu zanjo glasovalo do 40 odstotkov volivcev, odvisno od tekmecev. Na zadnjih predsedniških volitvah je osvojila nekaj več kot 23 odstotkov glasov, nato pa v drugem krogu izgubila z 41 odstotki podpore.

Marine Le Pen vse očitke iz obtožnice zanika. Tiskovni predstavnik stranke Laurent Jacobelli je danes napovedal, da bodo dokazali, da ne obstaja sistem za zlorabe evropskih sredstev. »Dokazali bomo, da je mogoče biti asistent evropskemu poslancu in sodelovati v delovanju Nacionalnega zbora,« je dejal po poročanju BBC.

Marine Le Pen je že pred leti odstopila z mesta predsednice stranke. Doslej je že trikrat nastopila na predsedniških volitvah. Politika njene stranke zajema spodbujanje ukrepov proti priseljevanju, kot je omejevanje socialne podpore na francoske državljane, krepitev reda ter nižanje davkov.

Sojenje sledi imenovanju nove desno usmerjene vlade po predčasnih volitvah, na katerih je sicer največje število sedežev osvojil levi tabor, skrajna desnica pa se je odrezala slabše od pričakovanj in zasedla tretje mesto. Bi pa lahko stranka Marine Le Pen odigrala bistveno vlogo pri podpori ukrepom nove vlade, ki sama v parlamentu nima večine.