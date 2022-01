Predvidoma bo izvoljen Mattarella

Italijanski predsednik Sergio Mattarella naj bi pristal na to, da ostane na položaju predsednika države. Za to so ga danes zaprosili predstavniki političnih strank, ki se niso mogli dogovoriti o njegovem nasledniku. Ponovno naj bi ga na položaj izvolili drevi v osmem krogu glasovanja.

Predstavniki strank, ki so se popoldne sestali z Mattarello, niso pojasnili podrobnosti pogovora, dejali so le, da je »šlo dobro,« poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Volilna skupščina naj bi 80-letnega Mattarello izvolila še danes. Glasovanje se bo začelo popoldne, izid pa bo znan zvečer. Mattarella potrebuje absolutno večino, to je 505 glasov od skupno 1009 elektorjev.

Mattarella je sicer največ glasov dobil že v šestem in sedem krogu glasovanja, čeprav tedaj še ni pristal na to, da ostane na položaju.