Matt Gaetz ne bo prihodnji pravosodni minister ZDA

Po obtožbah spolnih odnosov z mladoletnico, plačevanju zanje in zlorabe mamil se nekdanji floridski kongresnik Matt Gaetz sam umika iz tekme za pravosodnega ministra v administraciji Donalda Trumpa. Rezultati kongresne preiskave o tem še niso znani javnosti, delci pa že curljajo v medije in 42-letni republikanec je sprevidel, da ne more računati niti na potrditev vseh republikanskih senatorjev.

Z izjavo, da noče motiti kritično pomembnih prizadevanj Trumpa in njegovega podpredsednika J.D.Vancea za oblikovanje oblasti, se je Gaetz umaknil iz za mnoge škandaloznega predloga za pretres ameriškega pravosodnega ministrstva. Mnogi Američani so bili ogorčeni nad predlogom, da bi bil prihodnji pravosodni minister osumljenec spolnih odnosov z mladoletnico, njihovega plačevanja in zlorabe mamil v času delovanja v državnih službah. Gaetz in njegovi privrženci so nasprotno so poudarjali, da je preiskavo opustilo do skrajnosti sovražno pravosodno ministrstvo demokrata Merricka Garlanda, ki je opazovalo 91 obtožnic proti Trumpu s skupaj 700 leti zaporne kazni.

Prihodnji predsednik Donald Trump ima težave pri sestavljanju svoje administracije. Foto: Brandon Bell Via Reuters

Te obtožnice demokratskih tožilcev se zdaj sesuvajo ena za drugo, Matt Gaetz pa si je že prej pridobil veliko republikanskih nasprotnikov. Med drugim je dosegel nezaupnico proti prejšnjemu republikanskemu predsedniku predstavniškega doma Kevinu McCarthyju, domnevno zato, ker ni končal kongresne preiskave. Gaetz je tik pred glasovanjem o objavi njenih rezultatov izstopil iz predstavniškega doma.

Ker je bil ponovno izvoljen, se lahko 3. januarja vrne vanj, tudi tja pa ga lahko zasledujejo obtožbe nekdanje prijateljice, da je bila med razmerjem z njim stara sedemnajst let. Odboru predstavniškega doma za etiko je poročala o še enem intimnem srečanju, v katerega naj bi bila vpletena tudi odrasla ženska, ki pa je razmerje zanikala. Gaetz je zanikal spolne odnose z mladoletnico, za vse drugo pa po njegovem kongresna preiskava ni pristojna. Zdaj poročen s soprogo Ginger tudi sam verjame, da proti njemu divja pravna vojna.

Matt in Ginger Gaetz z imenovancem za ministra za zdravje Roberta F. Kennedyja mlajšega v Trumpovem Mar-a-Lagu. Foto: Joe Raedle Getty Images Via Afp

Trump je tesnemu zavezniku kljub odstopu napovedal svetlo prihodnost, sam pa se zdaj spet sooča s težko odločitvijo, koga izbrati za pravosodnega ministra. V njegovem prvem mandatu je pravosodni minister Jeff Sessions dovolil preiskavo nekdanjega direktorja FBI-ja Roberta Muellerja o sodelovanju z ruskim spodkopavanjem ameriških volitev, ki se je izkazala za izmišljotino britanskega agenta na plačilnem spisku tedanje demokratske nasprotnice Hillary Clinton. Še pred sedanjo poplavo tožb je moral skozi dva poskusa odpoklica, enega zaradi spraševanja ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega o zdaj nesporno dvomljivih poslih sina demokratskega predsednika Joeja Bidna v Ukrajini.

Matt Gaetz pa ni edini Trumpov imenovanec za najvišje vladne položaje z obtožbami neprimernega seksualnega obnašanja. 44-letni kandidat za prihodnjega obrambnega ministra Pete Hegseth je obtožen spolnega napada v kalifornijskem hotelu leta 2017Flori. Komentator televizije Fox News in vojak v Iraku in Afganistanu z medaljami za pogum je tedaj tridesetletni ženski plačal za molk, po besedah svojega odvetnika zato, ker ni hotel izgubiti službe.