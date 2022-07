Mattarella za zdaj preprečil Draghijev odstop

V nadaljevanju preberite:

Vlada Maria Draghija je po poldrugem letu prišla do konca poti. Gibanje 5 zvezd nekdanjega premiera Giuseppeja Conteja, ki je kar s tretjino glasov zmagalo na volitvah leta 2018, mu je obrnilo hrbet. Politična kriza vsekakor obrača na glavo vse italijanske načrte gospodarskega okrevanja in trenutne zunanjepolitične usmeritve. Predsednik republike Sergio Mattarella, ki je nocoj zavrnil premierov odstop, bi se lahko še enkrat potrudil in morda zgladil spore ter ohranil sedanjo skrajno atipično vladno koalicijo do rednih volitev v prvi polovici prihodnjega leta.