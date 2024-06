Med smrtnimi žrtvami v Dagestanu 15 policistov, varnostnik in duhovnik

V nedeljskem napadu na policiste, cerkvi in sinagogo v večinsko muslimanski ruski republiki Dagestan na Severnem Kavkazu je bilo po zadnjih podatkih ubitih najmanj 17 ljudi. Umrlo je tudi šest napadalcev, policija pa še išče preostale, ki so pobegnili. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče.

Med smrtnimi žrtvami je 15 policistov, varnostnik in duhovnik, poroča britanski BBC.

V mestu Derbent na obali Kaspijskega jezera so napadalci v nedeljo napadli sinagogo in pravoslavno cerkev, pri čemer so cerkev še požgali. Istočasno so v nekaj več kot 100 kilometrov oddaljeni Mahačkali napadli še eno cerkev in pa policijsko kontrolno točko v tem glavnem mestu Dagestana.

Napadalcev še niso identificirali, je bil pa Dagestan v preteklosti večkrat tarča islamističnih napadov. Vodja Dagestana Sergej Melikov je sicer na Telegramu zapisal, da vedo, kdo so odgovorni za napad in kaj so želeli. Pri tem ni podal podrobnosti, je pa spomnil na vojno v Ukrajini. »Moramo razumeti, da prihaja vojna tudi do naših domov,« je sporočil.

Nemirna in slabo razvita regija Severnega Kavkaza – soseda Dagestana je Čečenija, kjer je ruska država v preteklosti bila krvavo vojno proti tamkajšnjim separatistom – velja za eno šibkih točk največje svetovne države. Dagestanski guverner Sergej Melikov je napade označil za poskus vnovične destabilizacije območja.