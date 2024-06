V napadih na sinagogo, cerkve in policiste v Dagestanu več smrtnih žrtev

V nizu napadov v večinsko muslimanski ruski republiki Dagestan na Severnem Kavkazu je danes po navedbah oblasti prišlo do več smrtnih žrtev, še več je ranjenih.

Cilji napadalcev so bili sinagoga, dve pravoslavni cerkvi in policijska kontrolna točka, poročajo tuje tiskovne agencije.

Požar v Derbentu. FOTO: Reuters

V mestu Derbent na obali Kaspijskega jezera so napadalci po poročanju ruskih tiskovnih agencij napadli sinagogo in pravoslavno cerkev, sinagoga je pri tem zagorela. Istočasno so v nekaj več kot 100 kilometrov oddaljeni Mahačkali napadli še eno cerkev in pa policijsko kontrolno točko v tem glavnem mestu Dagestana.

Po navedbah lokalnih oblasti in varnostnih organov so v napadih umrli pravoslavni duhovnik in šest policistov. Še 23 pripadnikov policije je bilo ranjenih. Med streljanjem naj bi bila ubita tudi dva napadalca.

Preostale napadalce varnostne sile še iščejo, pristojni organi so začeli preiskavo morebitnega terorističnega ozadja napadov.

Nemirna in slabo razvita regija Severnega Kavkaza – soseda Dagestana je Čečenija, kjer je ruska država v preteklosti bila krvavo vojno proti tamkajšnjim separatistom – velja za eno šibkih točk največje svetovne države. Dagestanski guverner Sergej Melikov je napade označil za poskus vnovične destabilizacije območja.