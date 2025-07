Mednarodni mediji pozivajo Izrael, naj dovoli vstop v Gazo in dvigne blokado

Mednarodne tiskovne agencije Agence France-Presse (AFP), Associated Press (AP) in Reuters ter BBC so v četrtek pozvale Izrael, naj novinarjem dovoli vstop in izstop iz Gaze, ki je pod strogo blokado. »Izredno smo zaskrbljeni za naše novinarje v Gazi, ki nimajo hrane niti zase niti za svoje družine,« so agencije zapisale v skupni izjavi. Dodale so, da novinarji na vojnih območjih trpijo zaradi težkih razmer in pomanjkanja hrane, zato Izrael ponovno pozivajo, da se tamkajšnjemu prebivalstvu omogoči dostop do hrane.

Ker je Gaza povsem odrezana od sveta, se številne medijske hiše po svetu zanašajo na fotografije, posnetke in besedilno poročanje o konfliktu, ki ga posredujejo palestinski novinarji neposredno iz Gaze. Vse bolj kritični so mednarodni odzivi na stisko več kot dveh milijonov palestinskih civilistov v Gazi, kjer več kot sto humanitarnih skupin opozarja na lakoto in genocid.

Od začetka vojne so novinarji lahko vstopili v Gazo le v spremstvu izraelske vojske in ob upoštevanju strogih pravil cenzure. Po poročanju Komiteja za zaščito novinarjev so izraelske sile v zadnjih 18 mesecih v Gazi ubile najmanj 186 novinarjev, medijska organizacija Novinarji brez meja (RSF) pa ocenjuje, da je bilo na območju ubitih več kot 200 novinarjev.

Palestinka, ki v naročju drži podhranjeno hčerko. FOTO: Hussam Al-masri/Reuters

Tiskovna agencija AFP je ta teden sporočila, da je zaskrbljena zaradi grozljivih razmer, s katerimi se soočajo njeni zaposleni v Gazi, in opozorila, da so njihova življenja v nevarnosti. Čeprav so se novinarji, ki so v preteklosti poročali z vojnih območij, soočali s številnimi nevarnostmi, še nikoli niso umirali od lakote, so poudarili zaposleni pri AFP.

»Zaradi lakote in pomanjkanja hrane nimamo več energije,« je dejal Omar al-Qattaa, petintridesetletni fotograf za AFP, ki je bil letos nominiran za Pulitzerjevo nagrado.

Izrael pravi, da dovoljuje humanitarno pomoč, Hamasa pa obtožuje izkoriščanja civilistov, vključno s krajo hrane za prodajo po vrtoglavih cenah ali streljanjem na tiste, ki čakajo v vrstah. Očividci in agencija za civilno zaščito Gaze pravijo drugače in izraelske sile obtožujejo streljanja na iskalce pomoči. ZN je obenem sporočila, da je izraelska vojska od konca maja ubila več kot tisoč Palestincev, ki so poskušali dobiti hrano.

Količina hrane daleč od tega, kar potrebujejo za preživetje

Tiskovni agenciji AFP je po mesecih prizadevanj uspelo med januarjem in aprilom 2024 iz Gaze evakuirati osem uslužbencev in njihove družine. Tiskovna agencija in francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot sta Izrael pozvala, naj novinarjem in njihovim družinam dovoli, da v začetku tega tedna zapustijo okupirano obalno ozemlje.

Vodja svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je v sredo opozoril na lakoto v Gazi in dejal, da je dostava hrane na ozemlje daleč od tega, kar bi Palestinci potrebovali za preživetje.

Sestradani Palestinci čakajo na hrano. FOTO: Khamis Al-rifi/Reuters

Ker tujim novinarjem preprečujejo vstop v Gazo, lokalni novinarji pa tam izgubljajo življenja, je Gaza postala kraj, kjer novinarstvu grozi izumrtje, so v svojem letnem poročilu za leto 2024 opozorili Novinarji brez meja. V nekaterih primerih je Izrael novinarje obtožil, da so »teroristični operativci«, denimo, ko so njihove sile lani ubile novinarja Al Jazeere. Katarski medij je tovrstne obtožbe ostro obsodil.

Al Jazeera, ki je v Izraelu prepovedana, trdi, da izraelska vojska že od začetka vojne napada njene poročevalce. »Vemo, da verjetno večina novinarjev v Gazi deluje pod okriljem Hamasa in dokler Hamas ne bo uničen, jim ne bomo dovolili svobodno poročati,« je na decembrski tiskovni konferenci povedal tiskovni predstavnik izraelske vlade David Mercer.