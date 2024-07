Mehika se pripravlja na prihod orkana Beryl

Mehika se pripravlja na orkan Beryl, ki bo še danes dosegel vzhodno obalo polotoka Jukatan. Orkan, ki je v zadnjih dneh pustošil po karibskih otokih in Venezueli, se je okrepil na orkan tretje kategorije z vetrovi do 185 kilometrov na uro. Lokalne mehiške oblasti so postavile zavetišča za domačine in turiste, ljudem pa delijo hrano in vodo.

Potem ko je Beryl med potjo od Jamajke do Jukatana oslabel na orkan druge kategorije, je ameriški nacionalni center za orkane (NHC) sporočil, da se je znova okrepil na orkan tretje kategorije z vetrovi do 185 kilometrov na uro. Orkan bo še danes zajel mehiško obalo. Ob 1.30 po srednjeevropskem času je sicer nahajal okoli 260 kilometrov jugovzhodno od turističnega središča Tulum.

Lokalne mehiške oblasti so že prekinile pouk, za domačine in turiste pa so postavile zavetišča. V Cancunu ljudje že več dni kopičijo zaloge hrane in drugih osnovnih potrebščin, tamkajšnje letališče pa je v zadnjem dnevu odpovedalo približno sto letov. V Tolumu je trenutno nameščenih 8000 vojakov, ki prebivalcem delijo hrano in vodo.

Orkan je v zadnjih dneh pustošil na Jamajki ter po celotnih karibskih otokih in obali Venezuele. FOTO: Gilbert Bellamy/Reuters

Meteorologi pričakujejo, da bo Beryl po prihodu na Jukatan čez Mehiški zaliv napredoval do zvezne države Tamaulipas, ki meji na ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Do zdaj terjal že sedem smrtnih žrtev

Orkan Beryl je v zadnjih dneh pustošil po karibskih otokih in obali Venezuele. Terjal je najmanj sedem smrtnih žrtev, uničil številne stavbe, več sto tisoč ljudi pa je ostalo brez elektrike.

Beryl je sicer prvi orkan četrte kategorije v juniju v zgodovini meritev na Atlantiku. Tako močna neurja se ponavadi oblikujejo kasneje v orkanski sezoni, ki traja od junija do novembra.

Po podatkih ameriške Nacionalne uprave za oceane in ozračje (NOAA) so za orkane ključne tople temperature oceanov, vode severnega Atlantika pa so trenutno za od eno do tri stopinje Celzija toplejše kot običajno.

FOTO: Paola Chiomante/Reuters

Claire Fontan, znanstvenica pri Svetovni meteorološki organizaciji (WMO), je opozorila, da Beryl napoveduje zelo aktivno sezono orkanov v Atlantiku in da je ilustracija tega, kar lahko pričakujemo v prihodnosti. »Globalno segrevanje ne pomeni nujno večjega števila tropskih ciklonov. Vendar pričakujemo premik k močnejšim nevihtam z močnejšimi vetrovi,« je dejala.

Poudarila je, da se morajo vse države pravočasno pripraviti na orkane, ozaveščati svoje prebivalce o nevarnosti orkanov in jim pojasniti, kako naj ukrepajo glede na stopnjo nevarnosti. »Priprava dejansko pomeni sistematično vnaprejšnje izobraževanje prebivalstva, da ve, kako ravnati, da zavaruje svojo hišo, družino in da ve, kje so zavetišča,« je dodala.