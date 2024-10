Melania Trump o sebi

»Pripravite se na pristanek.« Z besedami pilota letala, ki jo je pri šestindvajsetih letih prvič pripeljalo v ZDA, nekdanja prva dama slovenskega rodu Melania Trump začenja svoje pravkar izdane spomine. »To je Amerika ... New York! Popolnoma drugačen svet!«

Slovenska manekenka Melanija Knavs je že v času svoje evropske kariere svoj priimek spremenila v Knauss in je v ZDA odpotovala iz italijanske prestolnice mode Milana, med pristajanjem na letališču svetovne prestolnice mode, financ, turizma in še česa pa zagotovo ni pričakovala meteorskega vzpona v sam vrh newyorških elit in kasneje ameriških političnih. »Živijo, sem Donald Trump,« na 35. strani opisuje srečanje z bodočim možem v tedaj priljubljenem klubu Kit Kat, kamor jo je povabila prijateljica. Kot je že znano, jo je, pa čeprav v spremstvu »privlačne blondinke«, zaprosil za telefonsko številko, a je sama raje zaprosila za njegovo. Čez nekaj dni ga je poklicala.

Vse drugo pa je, kot pravijo, zgodovina, a v Melanijinem primeru ne povsem znana. Nekateri mediji jo zaradi skrivnostnosti imenujejo kar »sfinga iz Mar-a-Laga«, a ima za to svoje razloge. O njej so izdali že veliko knjig in nekatere od njih sama opisuje kot lažnive, zdaj hoče povedati svojo resnico: »Kot človek zasebnosti, ki je bil pogosto predmet javnega razkrivanja in napačnih predstavljanj, čutim odgovornost za predstavitev svojih dejanskih izkušenj. Upam, da lahko s predstavitvijo svoje zgodbe prispevam k večjemu prihodnjemu razumevanju in upanju za vse nas.«

FOTO: USA Today Network via Reuters Co

Največje presenečenje iz knjige, v kateri opisuje svojo resnico, je v javnost pricurljalo že prej: Melania Trump veliko bolj od soproga Donalda, ponovnega republikanskega predsedniškega kandidata, zagovarja pravico žensk do umetne prekinitve nosečnosti. Sredi gigantskih migracij in draginje v času sedanje demokratske administracije Joeja Bidna je pravica do splava največji adut njegove podpredsednice in predsedniške kandidatke Kamale Harris. Bo Melania možu, ki zdaj zagovarja predvsem prenos odločanja o tem v zvezne države, približala kakšnega še neodločenega volivca ali volivko?

V avtobiografiji na 184 straneh in s 178 fotografijami, ki se je končno pojavila v knjigarnah, je tudi nekaj podatkov iz življenja nekdanje Sevničanke v Beli hiši – in v Sloveniji. Melania Trump s ponosom piše o svoji slovenski družini in še posebej o dedu Antonu po materini strani, ki je bil med drugo svetovno vojno razseljen v Avstrijo. Po vrnitvi v domačo Rako se je lotil gojenja »kulinarične mojstrovine« raške čebule, njena še v Judendorfu rojena in nedavno preminula mati Amalija pa je bila zanjo pojem elegance. Svoji hčerki je učila, da mora vsakdo najprej poskrbeti zase, če hoče skrbeti za druge. Oče Viktor je po njenih besedah samozavesten in podjeten z veliko željo po odkrivanju novih svetov. »Tako kot moja mati izhaja iz dolge vrste delovnih in podjetnih Slovencev.«

FOTO: Carlos Barria/Reuters

Melanija Trump ameriški in svetovni javnosti jasno pripoveduje, da življenje v jugoslovanskem komunizmu ni bilo le sivo. »Čeprav je bila Slovenija del komunistične Jugoslavije, je bil tamkajšnji komunizem drugačen od tistega iz Sovjetske zveze. Med odraščanjem sem se čutila bolj povezana z našimi sosedi v Italiji in Avstriji kot pa z drugimi komunističnimi državami v Vzhodni Evropi.« Poudarja, da imamo Slovenci že zgodovinsko močan čut za neodvisnost in naslanjanje nase, posamezniki pa so bili nagrajeni za trdo delo. »Pravila, pa čeprav vsenavzoča, niso diktirala vsakega vidika zasebnega življenja.«

Tako kot številne druge je tudi njena družina cvetela zaradi ambicij in odločenosti staršev ter njihove delovne etike, piše nekdanja prva dama ZDA. »V Sloveniji mojega otroštva se ni čutilo veliko prepovedi, poudarjeno je bilo trdo delo in individualna odgovornost.« Domačo Sevnico opisuje kot slikovito mesto na obali reke Save, obdano z zelenimi gozdovi, »pravljično ozadje srečnega odraščanja«. Omenja srednjeveški grad, vijugaste ceste in cerkvice, »znane podobe, ki so moje otroštvo napolnile s toplino in prijetnimi spomini.«

Melania se spominja obiskov tekem Formule 1 in koncerta Eltona Johna, družinskih izletov v Italijo, smučanja v Alpah, družina Knavs pa si je lahko privoščila tudi varuško. Oče avtomobilski posrednik je poskrbel za odlične avtomobile od forda mustanga do bmw-jev in mercedesov, citroën maserati SM pa je bil zanjo okus svobode. Odrasla je tudi med poskušanjem plošč s starejšo sestro Ines na njunem gramofonu ter počitnicami na hrvaškem morju. Poroča, da je bilo njeno otroštvo srečno in polno smeha.

Pred hišo Viktorja Knavsa, očeta Melanie Trump. Foto Zaslonski Posnetek, Youtube

