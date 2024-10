Podpredsedniška kandidata bolj prepričljiva od šefov

V nadaljevanju preberite:

Ameriški podpredsedniški kandidati običajno ne prispevajo veliko k zmagi na predsedniških volitvah, lahko pa jo pomagajo potopiti. Republikanski kandidat J. D. Vance je na prvem in zadnjem tovrstnem televizijskem soočenju pokazal dovolj predsedniške drže, več težav, pa čeprav ne nepremostljivih, je imel njegov demokratski tekmec Tim Walz. O prihodnjem predsedniku bosta z argumenti in obnašanjem še naprej odločala Donald Trump in Kamala Harris.