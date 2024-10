Svoboda, resnica in pravica do splava

V nadaljevanju preberite:

O tem, kako je Melania srečala Donalda, je bilo v ameriškem rumenem tisku brati vse mogoče zgodbe. Nekdanja prva dama slovenskega rodu Melania Trump hoče zdaj povedati svojo resnico o tem in o življenju do selitve v Belo hišo. Verjame, da so številni zapisi o njej lažni in zlonamerni, knjiga Melania pa se je že s prednaročili povzpela med uspešnice.