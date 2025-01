Melonijeva vztraja pri nameščanju migrantov v tretji državi

Italija želi nadaljevati izvajanje načrta za namestitev prosilcev za azil v centrih za migrante v Albaniji, je danes dejala italijanska premierka Giorgia Meloni. Po njenih besedah model podpira večina evropskih voditeljev. Pri tem je ocenila, da novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump Ukrajine ne bo pustil na cedilu. Povedala je tudi, da jo je republikanec osebno povabil na inavguracijo 20. januarja.

»Italijanska vlada hoče nadaljevati načrt za namestitev prosilcev za azil v begunskih centrih v Albaniji,« je na letni novinarski konferenci povedala predsednica skrajno desne vlade v Rimu, potem ko je italijansko pravosodje jeseni dvakrat preprečilo nastanitev migrantov v centrih v Shengjinu in Gjaderju.

Sodstvo je namreč podvomilo o kriterijih za opredelitev varne države izvora in primer posredovalo Sodišču EU. To bo, kot je pojasnila Melonijeva, obravnavo začelo februarja.

»Po pogovorih s kolegi menim, da večina evropskih voditeljev podpira italijansko stališče,« je dejala v luči polemike, da je Italija kot prva začela migrante nameščati v tretji državi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Migranti, ki so jih pridržali v sprejemni postaji v Albaniji, se vkrcavajo na plovilo italijanske obalne straže, da bi odpluli v Italijo, potem ko je sodišče v Rimu razveljavilo njihove odredbe o pridržanju. FOTO: Florion Goga/Reuters

Giorgia Meloni je znova zanikala navedbe o milijardnem poslu Italije s podjetjem Spacex Elona Muska, sicer tesnega Trumpovega zaveznika, ki je večkrat javno izrazil podporo skrajni desnici v Evropi. Po njenih besedah tehnološki mogotec s svojimi izjavami ni nevaren za demokracijo v drugih državah.

V luči groženj novoizvoljenega ameriškega predsednika o vojaškem zavzetju Grenlandije in Panamskega prekopa je dejala, da se to ne bo zgodilo, češ da so bile te Trumpove izjave bolj sporočilo »drugim velikim svetovnim igralcem«.

Trump po njeni oceni prav tako ne bo pustil Ukrajine na cedilu, potem ko je v predvolilni kampanji govoril o ukinitvi ameriške pomoči. Kot je dejala, bo prej naredil korak v smeri rešitve.

»Trump ima sposobnost mešanja diplomacije in odvračanja. Predvidevam, da bo tako tudi tokrat,« je dejala skrajno desna premierka, ki je republikanca konec tedna obiskala na Floridi.

Kot je še povedala, je od Trumpa prejela osebno vabilo na njegovo inavguracijo, ki bo 20. januarja. »Z veseljem bi se je udeležila,« je dejala, a dodala, da ne ve, če ji bo to dopuščal urnik.