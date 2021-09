Meng Wanzhou bodo predvidoma danes izpustili na svobodo

Finančna direktorica Huaweia Meng Wanzhou danes pred zaslišanjem. FOTO: Tae Hoon Kim/Reuters

Finančna direktorica kitajskega tehnološkega giganta Huaweise bo danes virtualno pojavila na ameriškem sodišču v Brooklynu. Po poročanju BBC naj bi prišlo do sporazuma, s katerim bodo obtožbe proti njej opustili, medtem ko kanadski CBC poroča, da bo Wanzhou priznala krivdo in plačala kazen. Po obeh scenarijih bi bila lahko povsem svobodna in na poti iz Kanade na Kitajsko že danes.Wanzhou so v Kanadi, na zahtevo ZDA, aretirali pred skoraj tremi leti, kar je sprožilo mednarodne napetosti med ZDA in Kanado na eni in Kitajsko na drugi strani. Kriva naj bi bila kršenja ameriških sankcij proti Iranu. Kitajska vztraja, da gre za politično motiviran pregon.Britanski spletni portal Guardian se sklicuje na neimenovane vire, po katerih naj bi se ovržba obtožb nanašala le na Wanzhou, medtem ko bo podjetje Huawei še vedno kazensko preganjano.Meng Wanzhou je hči, ustanovitelja kitajskega podjetja Huawei, ki se je razvilo v največjega izdelovalca opreme za telekomunikacijska omrežja enega največjih izdelovalcev pametnih telefonov na svetu.