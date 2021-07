Merklova zgrožena nad katastrofo, življenje izgubilo več kot 90 ljudi

Poškodovane hiše v Schuldu, enem najbolj prizadetih vasi v Bad Neuenahru. FOTO: Bernd Lauter/AFP

Četudi je močno deževje zaenkrat ponehalo, razmere na poplavljenih območjih oziroma regijah v zahodni Nemčiji , ki so jih nevihte najbolj prizadele, ostajajo napete in negotove. Za več pogrešanimi ljudmi ni nobenih sledi, razmere pa so najhujše v deželi Severno Porenje-Vestfalija, danes navaja nemški Spiegel.Kanclerka, ki je obljubila podporo vsem prizadetim v poplavah – enih najhujših v Nemčiji v zadnjih desetletjih – je izrazila grozo nad katastrofo in sožalje svojcem smrtnih žrtev. Uradniki so opozorili, da so ljudje po četrtkovi katarastrofi »še vedno v nevarnosti«, Merklova pa pričakuje, da se bo število smrtnih žrtev še povišalo. Teh je po zadnjih podatkih v Nemčiji skoraj 80, skupno pa se je število žrtev povzpelo nad 90, piše Skynews. Poleg Nemčije je namreč močno deževje zajelo tudi vzhodno Belgijo (tam so poročali o enajstih smrtnih primerih) in Nizozemsko, o močnem deževju in visoki vodi so poročali tudi iz Luksemburga in Švice.Strokovnjaki pravijo, da naj bi podnebne spremembe povečale pogostost ekstremnih vremenskih pojavov, kakršne so te poplave, vendar je povezovanje katerega koli dogodka z globalnim segrevanjem zapleteno, piše BBC.Danes se nadaljuje čiščenje in delo po hudih poplavah na zahodu Nemčije, ko so se po večurnem močnem deževju majhne reke v Severnem Porenju-Vestfaliji in Porenju-Pfalškem spremenile v hudourniške tokove. Kot omenjeno, se nemška zvezna in državna politika zavezuje k hitri pomoči prizadetim. Gospodarske škode sploh ni mogoče predvideti.Največ smrtnih žrtev je v Porenju-Pfalški, minister za notranje zadeve te deželeje včeraj dejal, da je na tem območju življenje izgubilo 30 ljudi, približno podobno število smrtnih žrtev pa je tudi v Severnem Porenju-Vestfaliji. Najhuje je v okrožju Bad Neuenahr-Ahweiler v Porenju-Pfalškem – tam pogrešajo kar 1300 ljudi. Tiskovna predstavnica je včeraj poudarila, da je zaradi ohromljenega omrežja iskanje pogrešanih močno oteženo.