Po porušenju šestih hiš pogrešajo okoli 30 ljudi

V nemškem kraju Eifelort Schuld pri Adenau na zahodu države se je ponoči zaradi dolgotrajnega obilnega deževja in poplav porušilo šest hiš. Po podatkih policije pogrešajo okoli 30 ljudi, poroča avstrijska tiskovna agencija APA, ki se sklicuje na poročanje nemških medijev.



Kot je še sporočila policija, so razmere na območju Schulda zaenkrat nejasne. Nestabilnih je še 25 hiš, ki jim prav tako grozi, da se bodo porušile.



Zelo nevarne so razmere zaradi visokega vodostaja tudi na območju okrožja Bitburg-Prüm. V eni od hiš v občini Waxweiler je ujetih pet ljudi, saj je njihova hiša v celoti obdana z vodo, reševalci pa je ne morejo doseči s čolni. Trenutno čakajo na pomoč iz zraka, poroča na spletni strani nemški SWR.

