Michel Barnier, slovenski medvedi in potica

Kam uvršča Slovenijo?

Bivši glavni pogajalec EU za brexitv svoji novi knjigi Velika iluzija, tajni dnevnik brexita (2016-2020), ki je v četrtek izšla pri pariški založbi Gallimard, na več mestih opisuje Slovenijo.V dnevniškem zapisu o 16. oktobru 2016 opisuje, kako je ob odhodu z letališča v Ljubljani imel nenavaden občutek že videnega (déjà vu). Gore in hiše v vrsti vzdolž ceste so ga spominjale na domačo Savojo. Kot piše Barnier, mu je tedanji predsednik vladepovedal, da Slovenija nima specifičnih težav glede brexita. »Bomo z vami!« je Cerarjeve besede zapisal Barnier, ki prihaja iz vrst francoskih republikancev.Nato opisuje obed z državno sekretarko na zunanjem ministrstvuv koči ob velikem ribniku in ognju v kaminu. V takšnem vzdušju se je spomnil svojih dolgih odnosov s Slovenijo kot prvo državo, ki je zapustila Jugoslavijo. To je, seveda, povezal z medvedi, z njihovo vnovično naselitvijo v francoskih Pirenejih, s katero se je Barnier kot francoski minister za okolje moral ukvarjati na začetku 90. let.Tamkajšnje lokalno prebivalstvo je namreč upiralo načrtom Parizu in odločno nasprotovalo naselitvi medvedov iz Slovenije. Barnier omenja kopico pogovorov, ki so jih morali opraviti s tamkajšnjimi ljudmi. A na koncu so uspeli s projektom, ki da jezagotovil verigo biotske raznovrstnosti v Pirenejih.»In tako so medvedi iz Slovenije, kjer je biotop najbliže pirenejskim medvedom, leta 1994 vstopili v EU, deset let pred njihovo deželo,« je zapisal v dnevnik.V času pogajanj z Londonom je bil drugič v Ljubljani 11. septembra 2018. Dnevniški zapis je naslovljen Rezina potice. Tedanjega premierjaopisuje kot bivšega igralca in humorista , ki je bil na čelu relativne sredinsko-leve večine in mu je uspel izločiti zmagovalca voliteviz družine EPP. Opisuje kosilo s predsednikomob blejskem jezeru. Predsednika ceni kot sogovornika o evropskih temah.Opisuje »odkrito in neposredno« razpravo z njim. »Kam v Evropi umeščaš Slovenijo? Na evropski vzhod, v srednjo Evropo, na Balkan?« ga je na koncu kosila vprašal Pahor. Takšno vprašanje je Barnier povezal z nekdaj razdeljeno Evropo, ki še vedno išče svojo identiteto. Pahorja opisuje kot dinamičnega in športnega človeka, ki ga je spremljal na Blejskem strateškem forumu, ki da ga Slovenija želi uveljaviti kot nekakšen »mini Davos« jugovzhodne Evrope.V kontekstu razprave z Združenim kraljestvom okoli 3000 zaščitenih označb porekla ali geografskih označb omenja »slavno potico« kot najbolj znano specialiteto iz Slovenije.