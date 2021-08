Milijonom Američanom grozijo deložacije

Temnopolta kongresnica je bila nekoč tudi sama brezdomka. FOTO: Elizabeth Frantz/Reuters

Milijoni Američanov bi lahko ostali brez domov, saj se v ZDA izteka moratorij na deložacije tistih, ki zaradi pandemije covida-19 niso zmogli plačevanja najemnin. Demokratska zvezna kongresnicase je v znak protesta in jeze nad kolegi odločila za protest na stopnicah pred poslopjem Kapitola.Vlada ameriškega predsednika Josepha Bidna je pred dnevi sporočila, da ne namerava oziroma ne more podaljšati 11-mesečnega moratorija na deložacije tistih, ki zaradi pandemije niso mogli plačevati najemnin.Biden bi moratorij sicer podaljšal, ampak ima, kot so pojasnili v Beli hiši, zaradi nedavne odločitve vrhovnega sodišča ZDA po pritožbi združenja lastnikov stanovanj na moratorij zvezane roke.Zato je predsednik pozval kongres, naj sprejme nov zakon o moratoriju zaradi širitve različice novega koronavirusa delta, ki zaradi velikega števila Američanov, ki zavračajo cepljenje, spet krepi pandemijo.A so se republikanski kongresniki uprli demokratskim kolegom, ki so skušali podaljšati moratorij do sredine oktobra, kar je predsednica predstavniškega domav soboto označila kot "dejanje čiste okrutnosti".Predstavniški dom kongresa, v katerem imajo večino demokrati, je nato v petek v skladu s predvideno časovnico prekinil delo in se odpravil na sedemtedenske počitnice, ne da bi pred tem obnovil moratorij.Temnopolta kongresnica Cori Bush, ki je bila nekoč sama brezdomka, je nad kolegi ogorčena in je v znak protesta minulo noč preživela na stopnicah Kapitola, sedeža ameriškega kongresa.Kot je ob tem zapisala v tvitu, so se demokrati odločili, da gredo na počitnice, namesto da bi pomagali sedmim milijonom sodržavljanom, ki jim grozi prisilna izselitev. Kolege je zato pozvala, naj se vrnejo in opravijo svoje delo.