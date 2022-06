Ministri za evropske zadeve o podelitvi statusa kandidatke Ukrajini

08.59 V Ukrajino že na poti slovenska bojna vozila

Slovensko mejo je v ponedeljek zvečer prestopilo 35 oklepnih pehotno-amfibijskih vozil, ki bodo čez Poljsko predvidoma danes že na svojem cilju v zahodni Ukrajini, poroča spletni portal 24 ur. Slovenija naj bi v zameno za donacijo od ZDA dobila dobropis, ki ga bo uporabila za opremo, ki jo Slovenska vojska potrebuje pri svojem delovanju. Slovenske oklepnike naj bi po poročanju portala Ukrajina zelo hitro poslala na vzhodno fronto, kjer se tudi starejša oborožitvena tehnika uporablja za obrambo pred rusko agresijo.

Vozila BVP M-80A so bila dolga leta spravljena in konzervirana med tanki in drugimi oklepniki v bližini Pivke, dekonzervacija pa je trajala več tednov. Logistične težave so preprečevale hitrejšo odpravo proti Ukrajini, po vsej verjetnosti zaradi odločitve Madžarske o prepovedi transporta orožja čez njeno ozemlje na vzhod. Gre sicer za precej staro vojaško tehniko, ki jo je Slovenija podedovala še od Jugoslavije, izdelalo jih je podjetje Yugoimport pred 40 leti za potrebe takratne Jugoslovanske ljudske armade. Bojno vozilo pehote je amfibijsko gosenično vozilo s posadko treh vojakov in prostorom za oborožen oddelek. Ima 20-milimetrski top, mitraljez in lanserje protitankovskih raket maljutk, še poroča portal.

08.36 Moskva bo pozneje danes poklicala veleposlanika EU

Rusko zunanje ministrstvo naj bi pozneje danes poklicalo veleposlanika Evropske unije v Moskvi Markusa Edererja zaradi prepovedi Litve za tranzit blaga do Kaliningrada v okviru sankcij EU, navaja Guardian. Vilna je prepovedala tranzit blaga pod sankcijami Evropske unije čez ozemlje Litve v in iz ruske eksklave, stisnjene med Litvo in Poljsko, in se sklicevala na pravila o sankcijah EU. Anton Alikhanov, guverner Kaliningrada, je v nedeljo pozno za rusko televizijo povedal, da je to situacija, ki jo je mogoče rešiti z diplomatskimi sredstvi. »Kolikor vem, bo jutri Marcus Ederer, veleposlanik Evropske unije v Rusiji, povabljen na zunanje ministrstvo ... in mu bodo povedali o ustreznih pogojih.«

08.22 V Gruziji več deset tisoč protestnikov v podporo članstvu v EU

Na ulicah gruzijske prestolnice Tbilisi je v ponedeljek zvečer več deset tisoč ljudi zahtevalo članstvo Gruzije v Evropski uniji. Po navedbah organizatorjev shoda so želeli evropskim partnerjem pokazati, da so se državljani Gruzije odločili za Evropo in da so to izbiro pripravljeni braniti. Evropa je zgodovinska izbira in želja Gruzijcev, za katero so se žrtvovale vse generacije, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP opozorili organizatorji shoda. »Svoboda, mir, trajnostni gospodarski razvoj, varstvo človekovih pravic in pravičnost so vrednote, ki nas vse združujejo in bi jih zagotovili z vključitvijo v Evropsko unijo,« so dodali.

Gruzija, ki na severu meji z Rusijo, je tako kot Ukrajina in Moldavija kmalu po začetku ruske invazije v Ukrajini zaprosila za članstvo v EU. A medtem ko je za Kijev in Kišinjov evropska komisija predlagala, da se jima dodeli status kandidatk za članstvo, je za Gruzijo predlagala le podelitev evropske perspektive. Dokončno odločitev o tem naj bi v četrtek in petek na vrhu v Bruslju sprejeli voditelji EU.

06.50 Rusija grozi s povračilnimi ukrepi zaradi prepovedi tranzita blaga

Rusija je zagrozila, da se bo maščevala zaradi prepovedi Litve za tranzit določenega blaga čez njeno ozemlje v rusko eksklavo v Baltskem morju Kaliningrad, poroča Guardian. Potezo vlade v Vilni so v Moskvi označili za tako »brez primere« in na ruskem zunanjem predstavništvu so dejali, da si pridržujejo pravico do odziva za zaščito svojih nacionalnih interesov. Putinov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov je v ponedeljek še dodatno stopnjeval napetosti z grožnjo z odgovorom na, kot je dejal, »nezakonito potezo. Ta odločitev je res brez primere. To je kršitev vsega. Menimo, da je to nezakonito. Situacija je več kot resna ... Potrebujemo resno poglobljeno analizo, da bomo lahko pripravili svoj odziv.«

»Če tranzit tovora med Kaliningrajsko regijo in preostalim delom Ruske federacije prek Litve v bližnji prihodnosti ne bo v celoti obnovljen, si Rusija pridržuje pravico, da ukrepa za zaščito svojih nacionalnih interesov,« so zapisali.

00.30 Ministri za evropske zadeve o podelitvi statusa kandidatke Ukrajini

Ministri držav članic EU za evropske zadeve se bodo danes sestali na zasedanju v Luxembourgu, v ospredju katerega bodo predvsem priprave na vrh Evropske unije konec tedna. Na tem bodo voditelji odločali o podelitvi statusa kandidatke za članstvo Ukrajini. Zasedanja se bo iz Slovenije udeležila ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. V ospredju vrha v četrtek in petek, ki bo prvi za novega slovenskega premiera Roberta Goloba, bodo predvidoma širitvena vprašanja. V ponedeljkovem pismu voditeljem EU je predsednik evropskega sveta Charles Michel pozval, naj na zasedanju Ukrajini in Moldaviji podelijo status kandidatke za članstvo v Uniji.

Obenem je poudaril pomen napredka pri širitvi EU na Zahodni Balkan, za kar se zavzema tudi več držav članic. Med aktivnejšimi je Slovenija, ki je pripravila predlog, da se Bosni in Hercegovini že na tem vrhu podeli status kandidatke za članstvo v Uniji. Kot je po ponedeljkovem zasedanju zunanjih ministrov EU povedala ministrica Fajonova, je ta predlog med kolegi iz drugih držav članic naletel na veliko podpore.

Voditelji bodo razpravljali še o ideji evropske politične skupnosti, katere namen bi bil krepitev političnega dialoga in sodelovanja s partnerskimi državami, in rezultatih konference o prihodnosti Evrope, med katerimi so tudi zahteve po spremembah pogodb EU. Premier Golob zagotavlja, da bo stališča glede zunanjepolitičnih vprašanj oblikoval v sodelovanju z državnim zborom. Tako se bo tudi udeležil današnje skupne seje odborov DZ za zunanjo politiko in za zadeve EU, na kateri bodo poslanci za zaprtimi vrati razpravljali o slovenskih izhodiščih za vrh.