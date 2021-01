»Misijonarji smo vedno na prvi bojni črti«

V intervjuju preberite:

Življenjsko pot sestre uršulinke Andreje Godnič usmerjajo klici. V srednji šoli jo je najprej klic »od zgoraj« vodil v redovništvo, po nekaj letih samostanskega življenja pa jo je drugi klic napotil v južnoameriške misijone. Enajst let je delovala v Peruju, kjer je mislila, da bo ostala do smrti, a dobila je še en klic – tokrat iz Rima –, ki jo je poslal v Venezuelo. Pri delovanju je razpeta med uršulinsko šolo in humanitarno dejavnostjo v revnih soseskah, zaporih in drugod, kjer opazi stiske. Tem pa v obubožani karibski državi ni videti konca.