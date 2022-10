Mjanmarska hunta Aung San Su Či obsodila na še šest let zapora

Mjanmarska vojaška hunta je odstavljeno voditeljico Aung San Su Či danes zaradi domnevne korupcije obsodila na še šest let zapora, je sporočil neimenovan vir, seznanjen s primerom. Nobelovo nagrajenko, ki je zaprta od lanskoletnega državnega udara, so oblasti zdaj skupno obsodile že na 26 let zapora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Aung San Su Či »je bila obsojena na po tri leta zapora zaradi dveh primerov korupcije«, v katerih je bila obtožena sprejetja podkupnine v višini 550.000 dolarjev od poslovneža Maung Weika, je povedal vir in dodal, da bo kazni prestajala sočasno.

Odstavljeno 77-letna voditeljico je sodišče hunte pred tem že obsodilo na podlagi obtožb o korupciji, kot tudi zaradi domnevnih drugih kaznivih dejanj, med drugim spodbujanja k uporu, kršenja covidnih ukrepov in kršenja zakona o telekomunikacijah.