Trumpov ožji krog operativcev je tokrat drugačen

V Mar-a-Lagu, pozlačeni trdnjavi Donalda Trumpa na morju, so v torek zvečer ob grizljanju rakovic, sušija in sladkornih piškotov nekateri najbogatejši in bodoči najvplivnejši ljudje na svetu čakali na rezultate volitev. Pri eni od miz je sedel Trump z Elonom Muskom, tehnološkim milijarderjem, in Danom Whitom, izvršnim direktorjem Ultimate Fighting Championshipa. Nekaj ur pred končnim izidom se je Musk odločil, da bo vse skupaj odpovedal. »Prišel, videl, zmagal,« je svojim dvesto milijonom sledilcev ob 22.32 sporočil po svojem družbenem omrežju x.

Ko so naslednji dan potrdili, da je republikanec premagal Kamalo Harris, sta Trump in Musk skupaj obedovala na terasi letovišča. Musk je nosil majico z astronavti, ki hodijo po Luni. V daljavi se je videl Mars. »Novus Ordo Seclorum,« je Musk zapisal na omrežju x, kar je latinski izraz za »rojstvo nove dobe«.

Sredi radostnih prizorov iz Mar-a-Laga smo lahko zaznali tudi, kako se bo drugi Trumpov mandat razlikoval od prvega – predvsem v tem, kako drugačen bo njegov novi ožji krog. Zdi se, da na 78-letnega republikanca zdaj še bolj vplivajo njegovi milijarderski donatorji in zavezniki kot med njegovim prvim mandatom – predvsem Musk. Je tudi bolj pripravljen sprejeti ideologijo politično vzpenjajoče se nove ameriške desnice in bolj odločen, da bo že prvi dan svojega mandata nadaljeval svoj agresivni program. V nadaljevanju preberite podrobno analizo Trumpovih sodelavcev in imen, s katerimi bo poskušal uresničiti svoje cilje.

Avtorja: Alex Rogers, James Politi. © Financial Times Limited 2024. Vse pravice pridržane. Prepovedana je distribucija, kopiranje in spreminjanje besedila. Financial Times Limited ne prevzema odgovornosti za natančnost ali kakovost prevoda.