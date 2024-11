Guardian se umika z omrežja X, Musk pravi, da je nepomemben

Britanska medijska hiša Guardian je danes sporočila, da bo prenehala objavljati vsebine na omrežju X. Spletna stran, nekdaj Twitter, po njihovem spodbujala promocijo objav z »vznemirjajočo vsebino«, med njimi tudi skrajnodesničarske ideje in teorije zarot.

Guardian, ki je na ameriških volitvah podprl Kamalo Harris, ima na omrežju X skoraj 11 milijonov sledilcev. Reuters poroča, da je Guardian postal prvi britanski medij, ki je prenehal objavljati na spletni platformi, ki jo je leta 2022 za 44 milijard dolarjev kupil Elon Musk. Kritiki opozarjajo, da je premajhna vpletenost lastnika v nadzorovanje omrežja X povzročila širjenje zlonamerne vsebine, laži in sovražnega govora.

Omrežje Twitter je leta 2022 kupil Elon Musk in ga primenoval v X. FOTO: Alain Jocard/AFP

»Menimo, da ima X zdaj več slabosti kot prednosti, zato bomo svoja sredstva usmerili v promoviranje svojega novinarskega dela drugje,« je britanska medijska hiša sporočila na svoji spletni strani. Dodali so: »Hvaležni smo, da si lahko privoščimo takšno potezo, saj naš poslovni model ne temelji na viralnih vsebinah in na kapricah algoritmov velikanov družbenih omrežij, temveč na podpori naših bralcev.«

Musk, ki je na predsedniških volitvah v ZDA podprl republikanskega kandidata Donalda Trumpa, je na osebnem profilu omrežja X odgovoril: »Nepomembni so.«

Vloga omrežja X in drugih družbenih platform je letos v Veliki Britaniji postala središče pozornosti, ko je na spletu izbruhnilo skrajnodesničarsko in rasistično nasilje. Objave na omrežju X so lažno trdile, da je bil napad v severnoangleškem mestu Southport, kjer so bila ubita tri mlada dekleta, delo islamističnega migranta.