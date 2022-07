Mobilizacija milijard za obnovo Ukrajine

V nadaljevanju preberite:

Povojna obnova Ukrajine bo orjaški dolgoročni projekt. Trajala bi lahko ne samo leta, temveč kar desetletja. To je med glavnimi sporočili z velike mednarodne konference o obnovi Ukrajine, ki poteka v švicarskem Luganu. Pri financiranju obnove bo levji delež tako ali drugače prispevala EU.

EU si želi na različnih ravneh »mobilizirati« več sto milijard evrov naložb za obnovo. To bi, podobno kot drugo financiranje na ravni EU, lahko delno temeljilo na denarju iz proračunov, ki bi nato na različne načine omogočil financiranje milijardnih naložb.

Čas za veliko pomoč napadeni državi je kočljiv. Tudi v državah EU so na vidiku težji časi, povezani z rastjo cen energentov in hrane. V bruseljskih krogih je vse več svaril pred jesenjo, ko bi lahko nastala nevarna mešanica draginje, težav v preskrbi s plinom in slabših gospodarskih gibanj.