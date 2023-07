Moč in oblast ustvarjata podobo Bruslja

V nadaljevanju preberite:

Bruselj je že v sami Belgiji trojno glavno mesto. Je prestolnica države, istoimenske regije in Flandrije. Po drugi svetovni vojni je postal še neuradno glavno mesto EU in sedež Nata. Tu ima kralj svoji palači. Samoumevno je, da se oblast in moč zrcalita v arhitekturi mesta. Mesto, v katerem za EU dela več deset tisoč uradnikov iz vseh držav stare celine, je postalo nekakšna Evropa v malem.