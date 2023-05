O lisicah, vranah in smeteh

V nadaljevanju preberite:

V Bruslju dva tedna veljajo nova pravila odvoza smeti, ki prebivalcem in mestnim službam povzročajo precejšnje preglavice. Čeprav je bilo izpeljanih kar veliko kampanj, ki so prebivalce seznanjale z novostmi, so očitno mnogi ostali neinformirani. Tako so vladajoči v mestu težave pri uvajanju novega režima pripisali običajnim porodnim krčem, kritiki pa so bili ostri in so za opis razmer raje uporabili kar besedo kaos. Na ulicah je bilo še več smeti kot ponavadi, a pod črtom naj bi mesto vendarle postalo bolj zeleno.