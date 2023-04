Nogometna pravljica FC Kosova

V nadaljevanju preberite:

FC Kosova iz Bruslja naj bi bil največji albanski nogometni klub na tujem. Obiskali smo njihovo vodstvo v bruseljskem Schaerbeeku. Lučaj od stadiona stoji kip Skenderbega, ki so ga lokalni Albanci pred 55 leti postavili v čast »branitelju domovine in evropske civilizacije«.

V ekipah kluba so igralci po rodu iz več kot 30 držav. Skoraj vsi so rojeni v Belgiji, a so povezani z domovinami svojih staršev. To je generacija mladih Bruseljčanov iz priseljenskih družin z vseh koncev Evrope in sveta, ki govorijo tri, štiri ali pet jezikov. Tudi Slovenci so že bili med mladimi upi FC Kosova. Ker je igrišče najbliže središču mesta, je priljubljeno med uslužbenci institucij Evropske unije.