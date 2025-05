Močan potres med Čilom in Argentino: sprožili opozorilo pred cunamijem (FOTO)

Potres z magnitudo 7,4 je stresel območje v Drakovem prelivu, približno 219 kilometrov od mesta Ushuaia v Argentini, poroča Ameriški geološki inštitut (USGS). Čile je po močnem potresu izdal opozorilo pred cunamijem in odredil evakuacijo obalnih območij na jugu države.

Evakuacijo so odredili v oddaljeni regiji Magallanes in na območju čilske Antarktike. Predsednik Gabriel Boric je na omrežju X pozval k umiku prebivalcev celotne obale regije Magallanes. Množice ljudi se odpravljajo na pot. Doslej so na varno premestili več kot 1700 ljudi, večinoma iz mest Puerto Williams in Puerto Natales.

Čilska agencija za naravne nesreče SENAPRED je sporočila, da ni bilo škode na kritični infrastrukturi ali med prebivalci, a je kljub temu zaradi nevarnosti cunamija odredila evakuacijo ob južni obali države.

Videoposnetki na družbenih omrežjih prikazujejo mirno evakuacijo prebivalcev ob zvokih siren. Fotografije Reutersa kažejo polne parke in druga zbirna mesta.

Čilska hidrográfska in oceanográfska služba ocenjuje, da bodo valovi najprej dosegli Antarktiko, nato pa v naslednjih urah še mesta na skrajnem jugu Čila.

Čilski antarktični inštitut je za Reuters potrdil, da poteka tudi evakuacija raziskovalnih baz, od tam bo odšlo 32 raziskovalcev, poroča BBC. Po podatkih lokalnih oblasti so skupaj evakuirali približno 2.000 ljudi.

Potres so čutili tudi v Ushuaii, sledilo je več popotresnih sunkov.

Oblasti so sprožile najvišjo raven opozorila za naravne nesreče, kar pomeni popolno mobilizacijo odzivnih enot. Za zdaj ni poročil o gmotni škodi ali poškodovanih.