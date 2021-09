Močan potres na jugozahodu Kitajske zahteval smrtne žrtve

FOTO: AFP

Jugozahod Kitajske je danes stresel potres z magnitudo 6, v katerem so umrli najmanj trije ljudje, najmanj 60 pa je bilo poškodovanih, danes poročajo kitajski državni mediji.Potres z žariščem na globini deset kilometrov je danes pred zoro stresel okrožje Luxian v provinci Sečuan. Žarišče je bilo približno 120 kilometrov jugozahodno od velemesta Chongqing, na širšem območju katerega živi okoli 30 milijonov ljudi. Po podatkih kitajskega centra za potrese je imel magnitudo 6, po podatkih ameriškega centra za geologijo pa 5,4.Oblasti v Luxianu so sporočile, da so v potresu umrli trije ljudje, 60 pa je bilo poškodovanih, od tega trije huje, poročajo tuje tiskovne agencije. Reševalci še vedno rešujejo ljudi izpod ruševin.Po poročanju kitajskih medijev se je v potresu porušilo 737 hiš, več kot 7000 zgradb pa je bilo poškodovanih. Najmanj 10.000 ljudi so prepeljali v začasna bivališča. Poročajo tudi o obsežnih izpadih električne energije. Brez elektrike je ostalo 62.000 gospodinjstev, so sporočile lokalne oblasti v Sečuanu.Potresi so na Kitajskem pogosti, predvsem na goratih območjih na zahodu in jugozahodu države. Provinco Sečuan je leta 2008 prizadel potres z magnitudo 7,9, umrlo ali pogrešanih je bilo 87.000 ljudi.