Močni Rusi po bližnjicah do srbskega državljanstva

Srbski parlament je potrdil novo vlado, ki jo bo vodil premier Đuro Macut. Endokrinolog Macut in njegova ekipa 30 ministrov vodenje države prevzemajo v obdobju hude politične krize, ki so jih sprožili množični študentski protesti proti korupciji. Toda prav danes, na dan potrditve nove vlade, so v javnost prišle informacije o tem, kako sta prejšnji dve vladi nenavadno lahkotno delili srbska državljanstva vplivnim Rusom, kar bi lahko postalo nova ovira v prizadevanjih Srbije za približevanje Evropski uniji.

Kot so ugotovili novinarji srbskega portala Krik, je Srbija od začetka vojne v Ukrajini državljanstva po posebnem hitrem postopku so med drugim podelila agentu obveščevalne službe FSB in financerju neonacistične navijaške skupine, vodilnim ljudem podjetij, ki oskrbujejo rusko vojsko, visokim uslužbencem ruskih državnih bank, nekdanjim politikom in drugim, ki so jim sankcije močno zapletle gibanje po Evropi.