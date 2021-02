Vlada v obalno-kraški regiji zaradi slabših razmer zaostrila ukrepe

9.09 Češka prepoveduje potovanja v več afriških in južnoameriških držav

Češka bo v prizadevanjih za zajezitev širjenja novih različic novega koronavirusa svojim državljanom prepovedala potovanja v več afriških in južnoameriških držav, je v sredo sporočila vlada. Češko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da bo prepoved potovanja z nekaterimi izjemami veljala od 26. februarja do 11. aprila, poroča tiskovna agencija Reuters na spletni strani. Prepoved potovanj velja med drugim za Bocvano, Brazilijo, Južno Afriko, Kenijo, Malavi in Tanzanijo, vključno z Zanzibarjem.Na Češkem so zaradi hitrega naraščanja števila novih okužb in števila bolnikov, ki potrebujejo intenzivno bolnišnično nego, intenzivni oddelki na robu zmogljivosti. Češka je po številu novih okužb na 100.000 prebivalcev v minulih 14 dneh - ta incidenca se nevarno približuje 1000 - v pandemiji ne le najhuje prizadeta država v EU, ampak tudi na svetu. Po podatkih Worldometra se je doslej na Češkem z novim koronavirusom okužilo 1.037.430 ljudi, umrlo pa je 19.682 covidnih bolnikov.Vlada je sinoči zaradi poslabšanih epidemioloških razmer v obalno-kraški regiji zaostrila ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa. Od sobote bodo tam ponovno zaprte nekatere trgovine in storitve, kot to velja v t. i. rdeči fazi. Izjeme v statističnih regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko se bodo ohranile.Država je še precej oddaljena od prehoda v rumeno fazo, se pa število hospitaliziranih covidnih bolnikov še naprej znižuje. Vlada je pričakovano za sedem dni, do 5. marca, podaljšala tudi veljavnost petih odlokov, sprejetih na podlagi zakona o nalezljivih boleznih. To so odloki o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode, o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom, o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z novim koronavirusom, o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah in o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Je pa vlada sledila pozivom taksistov in sklenila, da se bodo morali po novem na novi koronavirus testirati enkrat tedensko. Obveznost testiranja enkrat tedensko se uvaja tudi za voznike v javnem potniškem prometu in spremljevalno osebje v železniškem prometu, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.Ameriško farmacevtsko podjetje Moderna je v sredo sporočilo, da je začelo s testiranjem poskusnega cepiva proti mutacijam novega koronavirusa. Hkrati preizkušajo, ali bi morda proti novim različicam virusa zadostovalo cepljene s tremi namesto z dvema odmerkoma cepiva. Moderna za letos napoveduje svetovno proizvodnjo 700 milijonov odmerkov cepiva. To je 100 milijonov več, kot je znašala prejšnja napoved. Ob gradnji dodatnih proizvodnih zmogljivosti namerava Moderna v letu 2022 proizvesti 1,4 milijarde odmerkov cepiva proti covidu-19. Od vseh mutacij novega koronavirusa najbolj skrbi južnoafriška in poskusno cepivo Moderne, ki ga bo ameriški nacionalni inštitut za zdravje preizkusil na nekaj sto prostovoljcih, je namenjeno predvsem njej.V ZDA se je po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa z novim koronavirusom doslej okužilo 28,3 milijona ljudi. Novih okužb je bilo v sredo nekaj več kot v torek - 71.400. Do srede zvečer je umrlo 505.800 ljudi, med njimi tudi 64-letna sestra županje Washingtona Muriel Bowser. Samo v sredo so v ZDA našteli 2350 smrtnih primerov zaradi covida-19, kar je precej več kot zadnjih nekaj dni. Največ mrtvih je v Kaliforniji (51.000), v New Yorku (47.000) in Teksasu (43.000). Ameriška vojska je že pred dnevi odprla svoj prvi center za cepljenje v Los Angelesu, v sredo so odprli še po enega v New Yorku in Teksasu, prihodnji teden pa prideta na vrsto Pensilvanija in Florida. Vojska bo imela sto takih centrov po ZDA. Predsednik ZDAje že napovedal, da bo vlada v kratkem razdelila med Američane 25 milijonov zaščitnih mask, ki so bile izdelane v ZDA. Biden državljane prosi, naj nosijo maske, ukazal pa na vseh območjih, za katera je pristojna zvezna vlada.Voditelji članic EU bodo danes znova virtualno usklajevali spoprijemanje s pandemijo novega koronavirusa. Osredotočili naj bi se na krepitev proizvodnje cepiv in pripravljenosti na nove različice virusa. Pred vrhom odmevajo nesoglasja glede potrdila o cepljenju in enostranskih ukrepov na mejah za zamejitev širjenja različic virusa.