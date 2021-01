Modernino cepivo dobilo dovoljenje v EU

Bruselj – Evropska agencija za zdravila (Ema) je pozitivno ocenila cepivo proti covidu-19, ki ga proizvaja ameriška družba Moderna. Na podlagi tega priporočila bo evropska komisija izdala pogojno dovoljenje za promet z njim. Tako bo lahko že kmalu v uporabi.To je že drugo cepivo, ki bo dovoljeno v EU. Decembra je dobilo dovoljenje Biontech-Pfizerjevo cepivo z imenom comirnaty, ki je v kliničnih testih pokazalo 95-odstotno učinkovitost. Obe cepivi delujeta na novi tehnologiji z uporabo informacijske RNK. Tudi ameriško cepivo ima visoko učinkovitost, 94,1- odstotno. Evropska komisija je z Moderno sklenila pogodbo o nabavi 160 milijonov odmerkov. Od Biontech-Pfizerja naj bi dobili 300 milijonov odmerkov.Odmerke neposredno kupujejo države članice pri proizvajalcih. Sporazumi evropske komisije s proizvajalci in cene v njih so sicer tajne, a po podatkih, ki jih je decembra pomotoma objavila belgijska državna sekretarka za proračun, je Modernino cepivo s ceno 18 dolarjev za odmerek najdražje. Za Biontech-Pfizerjevo cepivo naj bi države članice plačevala 12 evrov za odmerek. Cepiva proizvajalca AstraZeneca, ki temelji na tradicionalni tehnologiji, bo veliko cenejše: 1,78 evra za odmerek.Modernino cepivo že ima dovoljenje v Kanadi in ZDA. V EU se sicer ne poležejo kritike glede počasnega začetka cepljenja, zlasti zaostajanja za Izraelom, ZDA in Združenim kraljestvom. V evropski komisiji opozarjajo, da so z naročili pri šestih proizvajalcih zmanjšali tveganja. Za samo izpeljavo cepljenja so odgovorne države članice. Portugalski premierje ob začetku predsedovanje Lizbone svetu EU branil Bruselj pred kritikami, češ da proizvodnja in razdelitev cepiva za več kot 400 milijonov ljudi ni mogoče v enem dnevu.