Mohamed Al Fayed menda posilil in zlorabil več kot sto žensk

Nekdanji lastnik luksuzne trgovine Harrods Mohamed Al Fayed je menda v štirih desetletjih posilil in spolno zlorabil več kot sto žensk, poroča Guardian. Al Fayed je umrl lani, star 94 let, zaradi obtožb, ki so se zvrnile nanj, pa je postal eden najbolj razvpitih britanskih spolnih prestopnikov. Najmlajša žrtev je bila menda stara komaj 13 let. Postavljajo se vprašanja, kako se je lahko izognil odgovarjanju za svoje zločine.

Scotland Yard zdaj preiskuje pet neimenovanih posameznikov, osumljenih, da so Al Fayedu pomagali pri zločinih. Pri tem kriminalisti preverjajo tudi možnost, da policija ni temeljito opravila svojega dela. Morda obstaja tudi možnost za pregon nekdanjih ali sedanjih uradnikov zaradi obtožb o korupciji.

Guardian je prejšnji mesec poročal, da so skorumpirani policisti pomagali mogotcu pri pregonu posameznikov iz njegovega ožjega kroga, tudi mladih žensk, ki se jim je uspelo izogniti Al Fayedovemu spolnemu nadlegovanju. 21 domnevnih žrtev je kazniva dejanja prijavilo britanski policiji med letoma 2005 in 2023. 90 žensk pa se je javilo, potem ko je BBC septembra predvajal dokumentarni film o Al Fayedu. Neodvisna preiskava naj bi sledila.

Blagovnica Harrods v Londonu. FOTO: Mina Kim/Reuters

Podkupljeni policisti

»Čeprav so ti primeri stari tudi več kot desetletje in ne moremo spremeniti tega, kar se je zgodilo v preteklosti, smo predani preiskavi morebitnih nepravilnosti,« so sporočili z britanske policije. Inšpektor Stephen Clayman je dejal, da se zaveda, da je bilo zaupanje v kakovostno delo policije najbrž okrnjeno, a je pozval morebitne žrtve, naj kljub temu prijavijo zločin.

Zločini, za katere Al Fayedu sicer ne bodo mogli nikoli soditi, segajo v leta med 1977 in 2014. Kriminalisti so pregledali več kot 50.000 strani dokazov, vključno z izjavami žrtev, ter pridobili kup materialnih dokazov.

O podkupljenih policistih, ki so pomagali bogatašu pri prikrivanju dokazov, so menda govorili celo nekateri člani Al Fayedovega osebja.