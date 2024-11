Moldavska predsednica Maia Sandu v drugem krogu osvojila nov mandat

Po zelo tesni tekmi je na predsedniških volitvah v Moldaviji zmagala trenutna proevropska predsednica Maia Sandu, ki je glede na rezultate volilne komisije po skorajda dokončanem štetju osvojila skoraj 55 odstotkov glasov, njen tekmec iz stranke socialistov Alexander Stoianoglo pa nekaj več kot 45 odstotkov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Proevropska moldavska predsednica je na nedeljskih volitvah s 54,91 proti 45,09 odstotka glasov premagala Stoianogloja, kandidata Rusiji naklonjene opozicijske stranke socialistov, ki ga je Sandu lani razrešila s položaja generalnega državnega tožilca.

FOTO: Daniel Mihailescu/AFP

Udeležba višja kot v prvem krogu

Glede na rezultate, ki jih je objavila volilna komisija po skoraj 99 odstotkov preštetih glasov, je bila udeležba z nekaj več kot 54 odstotki višja kot v prvem krogu, ki je potekal 20. oktobra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po približno 85 odstotkih preštetih glasov je sicer v tesni tekmi še vodil Stoianoglo, nato pa so rezultat preobrnili glasovi volivcev z območja Kišinjova in volišč v tujini. Na slednjih naj bi svojo voljo izreklo več kot 300.000 moldavskih državljank in državljanov, kar je po poročanju medijev največ po letu 1991.

Predsednica Sandu se je volivcem zahvalila za podporo in oznanila zmago »resnice, pravice in svobode«.

»Danes smo, dragi Moldavci, dobili lekcijo o demokraciji, vredno vpisa v zgodovinske knjige. Skupaj smo pokazali moč naše enotnosti, demokracije in zavezanosti dostojni prihodnosti. Hvala vam, dragi Moldavci, doma in v tujini. [...] Ponosna sem, da vam lahko služim,« je sporočila.

FOTO: Vladislav Culiomza/Reuters

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ji je v objavi na omrežju X že čestitala za ponovno zmago in »evropsko prihodnost« Moldavije. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je zapisal, da je demokracija »zmagala nad vsemi posegi in manevri«.

Domnevno rusko vmešavanje

Kampanjo in volitve so namreč zaznamovale številne obtožbe o domnevnem ruskem vmešavanju.

Alexander Stoianoglo. FOTO: Vladislav Culiomza/Reuters

»Priča smo obsežnemu vmešavanju Rusije v naš volilni proces, ki lahko močno izkrivi izide,« je v nedeljo sporočil svetovalec moldavske predsednice za nacionalno varnost Stanislav Secrieru. Tudi Sandu je Moskvo večkrat obtožila načrtovanja strmoglavljenja oblasti v Kišinjovu in vmešavanja v moldavske notranje zadeve, med drugim z dezinformacijskimi kampanjami.

Stoianogloja, ki se je zavzemal za hkratni pristop Moldavije k EU in ohranjanje dobrih gospodarskih odnosov z Rusijo, so nasprotniki obtoževali, da je pod vplivom Moskve. Tako kandidat kot Kremelj sta vse obtožbe zanikala. Po volitvah je Stoianoglu svoje podpornike pozval, naj »ohranijo mirno kri, ne glede na izid«.