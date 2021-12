Moški zavzel poslovalnico NLB in grozi z eksplozijo

Nek moški je v črnogorskem mestu Bar vlomil v banko in pričel groziti, da bo sprožil eksplozijo. Gre za poslovalnico NLB.

Policija v Baru je evakuirala stavbe v bližini, prav tako so v okolici številni policisti in gasilci. Po zadnjih podatkih v banki ni talcev, prav tako naj notri ne bi bilo uslužbencev. Moški je namreč zajel poslovalnico še pred začetkom obratovanja.

Moški je pred tem na poslovalnico banke nalepil napis: »Vrnitev denar, ki ste ga ukradli delavcem Primorke.«

Moški je pred tem medijem posredoval video posnetek, v njem pa poziva predsednika in podpredsednika črnogorske vlade, naj pomagajo rešiti situacijo z banko. Zraven v posnetku kaže razne naprave in trdi, da so eksplozivne.

»Banko bom držal pod nadzorom, dokler banka delavcem ne izplača ukradenega denarja z obrestmi za ves čas, ki so ga delavci čakali,« je dejal med drugim in grozil z oboroženim napadom.

Moškega skušajo prepričati, naj se mirno preda, toda za zdaj so neuspešni. Enako velja za njegovo sorodnike, ki so prav tako prišli k banki. Policija je sporočila, da se trudi rešiti situacijo na miren način.

Napadalec je še zagrozil, da naj se policija pripravi na kaos, če ga bodo želeli aretirati na silo. Potrdil je še, da je sin delavca Primorke: »Za delavce sem pripravljen dati življenje.«

Policija je še potrdila, da moški nima kriminalne preteklosti.

Iz NLB so sporočili, da so stranke in zaposleni na varnem. »Razlogi napada niso v celoti razjasnjeni, banka pa je na voljo za sodelovanje s policijo in vsemi državnimi organom, da ta neprijeten dogodek čim prej razrešimo v korist občanov, ki živijo v tej ulici,« so sporočili.