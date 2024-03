Moskva trdi, da je na jugu Rusije preprečila teroristični napad

Ruska obveščevalna služba (FSB) je danes sporočila, da so njeni pripadniki prijeli tri državljane ene od držav Srednje Azije, ki so načrtovali teroristični napad na jugu Rusije, poročajo ruske tiskovne agencije.

Po navedbah FSB je trojica nameravala sprožiti eksplozivno napravo na javnem kraju v regiji Stavropol.

Ruska televizija je predvajala posnetke, na katerih je videti več moških, ki so jih agenti FSB zadrževali med avtomobili.

Po poročanju državne tiskovne agencije Ria Novosti so na domu osumljencev našli sestavne dele za izdelavo eksplozivne naprave in kemikalije.

Rusija je novico sporočila teden dni po napadu na koncertno dvorano na obrobju Moskve, v katerem je bilo ubitih najmanj 144 ljudi, več kot 150 pa jih je bilo ranjenih. Odgovornost za napad je prevzela Islamska država. Ruske oblasti so v zvezi z napadom aretirale 11 ljudi, med njimi štiri domnevne napadalce po rodu iz Tadžikistana, ki naj bi imeli po navedbah ruske varnostne službe FSB stike v Ukrajini in so nameravali tja pobegniti. Ukrajina vsakršno vpletenost v napad zanika.