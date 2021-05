Moskva: Zahod z izogibanjem letenju nad Belorusijo ogroža potnike

Domnevna grožnja z bombo, za katero Belorusija trdi, da je razlog za pristanek civilnega letala, ki je letelo nad njenim ozemljem, v beloruski prestolnici Minsk, je bila poslala po preusmeritvi letala, je danes sporočil ponudnik elektronske pošte.



Podjetje Proton Technologies, ki ima sedež v Ženevi in je po lastnih navedbah največji svetovni ponudnik varne elektronske pošte, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedlo, da je bila elektronska pošta poslana šele po preusmeritvi potniškega letala letalske družbe Ryanair.



Na letalu, ki je bilo na poti iz grškega glavnega mesta Atene v litovsko prestolnico Vilnius, je bil beloruski opozicijski aktivist in novinar Roman Protasevič. Letalo je bilo v nedeljo primorano pristati v Minsku zaradi domnevne grožnje z bombo.



ProtonMail je ob tem na twitterju objavil, da zaradi svojega šifriranja ne morejo dostopati in preveriti vsebine sporočila, vendar lahko vidijo čas, ko je bila elektronska pošta poslana, in potrdijo, da je bilo to po preusmeritvi letala.

Roman Protasevič FOTO: Stringer Reuters

Rusija je danes zahodne države obtožila, da s prepovedjo letov nad Belorusijo ogrožajo varnost letalskih potnikov. V Evropski uniji medtem še preučujejo rusko odločitev, da določenim letalskim družbam ne dovolijo, da bi obletele Belorusijo, zaradi česar je bilo odpovedanih nekaj letov.»To, kar je Zahod naredil s prepovedjo letov v beloruskem zračnem prostoru iz političnih razlogov, je povsem neodgovorno in ogroža varnost potnikov,« je na facebooku zapisala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva»Politika v Evropski uniji je vse bolj brez zdrave pameti,« je dodala. »Čas je, da se Bruselj nauči, kako sprejeti učinkovite ukrepe za zaščito državljanov proti resničnim, ne pa imaginarnim grožnjam,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še zapisala Zaharova.Voditelji EU so po nedeljskem incidentu, v katerem so beloruske oblasti letalo družbe Ryanair prisilile v pristanek v Minsku in aretirale opozicijskega novinarja, evropske letalske družbe pozvali, naj se izogibajo beloruskega zračnega prostora.Številne evropske in tudi druge letalske družbe se tako izogibajo preletom nad Belorusijo. Rusija je v odgovor zavrnila načrte letov več letal avstrijske družbe Austrian Airlines in francoskega letalskega prevoznika Air France.Visoki zunanjepolitični predstavnik EUje glede tega danes dejal, da unija še preučuje, ali gre za posamične primere ali splošno pravilo ruskih oblasti, da bi evropska letala prisili, da bi preletela Belorusijo.Iz družbe Austrian Airlines so sicer danes sporočili, da so od ruskih oblasti dobili dovoljenje za let z Dunaja v Moskvo in nazaj, ki ne prečka Belorusije. Dovoljenje za nadaljnje lete še čakajo.