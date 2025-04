Mrzlično iskanje novega vrhovnega poglavarja

V nadaljevanju preberite:

V Rimu bodo kardinali danes odločili, kdaj se bo začel konklave, njihov odločilni, zaprti, skriti in tajni del izbiranja naslednika papeža Frančiška, od katerega so se verniki poslovili v soboto. Slišati je, da so pogovori med najvplivnejšimi v cerkvenem vrhu izjemno intenzivni. Sodelujejo vsi, tudi starejši kardinali, ki ne bodo volili, s svojimi nastopi na preliminarnih srečanjih pa lahko opazno vplivajo na odločitve mlajših. Za mlajše v kardinalskem zboru veljajo tisti, ki še niso dopolnili 80 let.