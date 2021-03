Na Aljasko z nasmeškom številka pet

V nadaljevanju preberite:

Bilo je leta 2009, torej kar nekaj časa pred tem, ko je Xi Jinping prevzel poveljstvo nad Komunistično partijo (KP) in celotno državo. Xi je med obiskom v Mehiki pred skupino kitajskih izseljencev, tujih diplomatov in študentov dvignil prst in dejal: »Obstajajo siti in brezdelni tujci, ki nimajo nobenega pametnejšega dela, kot da s prstom kažejo na kitajske notranje zadeve.« Xi, ki je takrat opravljal funkcijo podpredsednika države, je pravzaprav napovedal, da bo, čim bo prišel na oblast, do »sitih in brezdelnih tujcev« vodil drugačno politiko od blagega in spravljivega izogibanja problemom, kar je bilo značilno za takratnega predsednika Hu Jintaa.